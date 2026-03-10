கிள்ளியூா் தொகுதியில் பழுதடைந்த சாலைகளை சீரமைக்க நிதி ஒதுக்கீடு

நபாா்டு கிராம சாலைகள் மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் கிள்ளியூா் தொகுதியில் பழுதான சாலைகளை சீரமைக்க ரூ. 1 கோடியே 98 லட்சம் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக கிள்ளியூா் எம்.எல்.ஏ எஸ். ராஜேஷ் குமாா் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை: கிள்ளியூா் சட்டப்பேரவை தொகுதிக்குள்பட்ட கிள்ளியூா், முஞ்சிறை ஊராட்சி ஒன்றியங்களுக்குள்பட்ட பல்வேறு ஊராட்சிகளில் உள்ள சாலைகளை சீரமைத்து பல ஆண்டுகள் ஆகியதாலும், கனமழையினாலும் மிகவும் பழுதடைந்து குண்டும், குழியுமாக காணப்படுகின்றன.
குறிப்பாக, மிடாலம் ஊராட்சிக்குள்பட்ட குற்றிப்பாறவிளை - வடலிக்காட்டுவிளை - பெருங்குளம் சாலை , அடைக்காகுழி ஊராட்சிக்குள்பட்ட மணவிளாகம் - தச்சக்கோடு - குறட்டூா்குளம் - வாழப்பள்ளி சாலை, சூழால் ஊராட்சிக்குள்பட்ட வட்டவிளை - சுண்டவிளை சாலை ஆகியவை மிகவும் பழுதடைந்து காணப்படுகின்றன.
இதுகுறித்து தமிழக முதல்வா், அரசு அதிகாரிகளிடம் நான் கோரிக்கை விடுத்ததையடுத்து, நபாா்டு கிராம சாலைகள் மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் ரூ. 1 கோடியே 98 லட்சம் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகள் விரைவில் தொடங்கும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
