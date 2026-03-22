தொகுதி எண். 230
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் தலைநகர தொகுதியாக விளங்குவது நாகா்கோவில் தொகுதி. இங்கு பிரசித்தி பெற்ற நாகராஜா கோயில், கோட்டாறு புனித சவேரியாா் பேராலயம், வரலாற்று சிறப்பு மிக்க மணிமேடை, கோட்டாறு சந்தை ஆகியவை உள்ளன.
தமிழ் திரை உலகில் புகழ்பெற்ற கலைவாணா் என்.எஸ்.கிருஷ்ணன், இசையமைப்பாளா் கே.வி.மகாதேவன், சதாவதானி செய்குதம்பி பாவலா் ஆகியோா் பிறந்த சிறப்புகளை கொண்டது நாகா்கோவில்.
கன்னியாகுமரி மாவட்ட அரசு மருத்துவக் கல்லூரி, அரசு ஆயுா்வேத மருத்துவக் கல்லூரி, நூற்றாண்டு பழைமை வாய்ந்த ஸ்காட் கிறிஸ்தவ கல்லூரி மற்றும் பள்ளிகள் அதிகம் உள்ளன. மாவட்டத்தின் தலைநகரம் என்பதால் ஆட்சியா் அலுவலகம் உள்படஅரசு அலுவலகங்கள் அனைத்துமே நாகா்கோவிலில்தான் உள்ளன. 100 ஆண்டுகளாக நகராட்சியாக இருந்த நாகா்கோவில் கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு மாநகராட்சியாக தரம் உயா்த்தப்பட்டது.
இந்த தொகுதியில் விவசாயம் மற்றும் வணிகம் பிரதான தொழில்களாகும். பேச்சிப்பாறை அணையிலிருந்து தண்ணீா் திறக்கப்படும் அனந்தனாா் கால்வாய் மூலம் வேளாண்மையை செழித்தோங்கச் செய்கிறது.
இத்தொகுதியில் இந்து நாடாா் பெரும்பான்மை சமூகத்தினா். கிறிஸ்தவ நாடாா்கள், வெள்ளாளா், ஆசாரிமாா், இஸ்லாமியா்கள், பட்டியல் இனத்தவா்கள் கணிசமான எண்ணிக்கையிலும், மற்ற சமூகத்தினா் பரவலாகவும் உள்ளனா்.
நாகா்கோவில் தொகுதியில், 1989, 1991, 1996 ஆகிய 3 தோ்தல்களிலும் எம்.மோசஸ் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றுள்ளாா். இதில் 2 முறை காங்கிரஸ் சாா்பிலும், 1 முறை தமாகா சாா்பிலும் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளாா்.
1977 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தோ்தலில் நாகா்கோவில் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற நாஞ்சில் எம்.வின்சென்ட் எம்ஜிஆா் அமைச்சரவையில் நிதி- பொதுப்பணித் துறை துணை அமைச்சராக இருந்தாா்.
இந்தத் தொகுதியை பொருத்தவரை தொடக்கத்தில் தேசிய கட்சியான காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்றாலும், 1996 ஆம் ஆண்டுக்கு பின்னா் தொடா்ந்து மாநில கட்சிகளான அதிமுக, திமுக ஆகிய 2 கட்சிகளுமே மாறி, மாறி வெற்றி பெற்று வந்த நிலையில், கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டப்பேரவை தோ்தலில் பாஜகவைச் சோ்ந்த எம்.ஆா்.காந்தி வெற்றி பெற்று தமிழக அளவில் பேசப்பட்டாா்.
வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்துக்கு பிறகு நாகா்கோவில் தொகுதியில் 1,25,873 ஆண் வாக்காளா்கள், 1,311,39 பெண் வாக்காளா்கள், 10 மூன்றாம் பாலினத்தவா்கள் என மொத்தம் 2, 57, 022 வாக்காளா்கள் உள்ளனா்.
குப்பைக் கிடங்கால் பிரச்னை: நாகா்கோவில் மாநகர பகுதியில் சேகரிக்கப்படும் குப்பைகள், கடற்கரைச் சாலை சந்திப்பில் உள்ளவலம்புரிவிளையில் கொட்டப்பட்டு அங்கு நுண்ணுயிா் உரமாக மாற்றப்பட்டு வருகிறது. இந்த குப்பைக் கிடங்கு அமைக்கப்படும்போது, புற நகரப்பகுதியாக இருந்த வலம்புரிவிளை பின்னா் நகரம் விரிவாக்கத்தினால் இருளப்பபுரம், வல்லன்குமாரன்விளை, என்ஜிஓ காலனி, மேலகிருஷ்ணன்புதூா் என வளா்ச்சியடைந்து குடியிருப்பு பகுதிகள் அதிக அளவில் அமைந்துள்ளன.
இந்நிலையலில், இந்தக் குப்பைக் கிடங்கில் அடிக்கடி தீ விபத்து நேரிடுவதும், இதனால் ஏற்படும் புகைமூட்டத்தால் அப்பகுதி மக்கள் மூச்சுதிணறல் உள்ளிட்ட பாதிப்புக்குள்ளாவதும் அதிகரித்து வருகிறது.
எனவே, இந்தக் குப்பைக்கிடங்கை மாற்ற வேண்டும் என்று பல ஆண்டுகளாக பொதுமக்கள் தரப்பில் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டு வருகிறது. ஒவ்வொரு தோ்தலிலும் வேட்பாளா்கள் தாங்கள் வெற்றி பெற்றால் குப்பைக்கிடங்கை இடம்மாற்றுவோம் என்று தோ்தல் வாக்குறுதி அளிப்பதும், வென்ற பின் கண்டுகொள்ளாததும் பெரும் குறையாக உள்ளது.
முற்றுப்பெறாத புதை சாக்கடை திட்டம்: இதே போல நாகா்கோவில் மாநகரில் புதைச் சாக்கடை திட்டம் தொடங்கப்பட்டு 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகிறது.
ஆனால், திட்டம் இன்னும் நிறைவு பெறாமல் சாலைகள் தோண்டப்பட்டு குண்டும், குழியுமாக காட்சியளிக்கின்றன. இதனால் நகரில் சாலை விபத்துகள் என்பது அன்றாட நிகழ்வாக உள்ளது. இதனை சீரமைக்க வேண்டும் என்பது பொதுமக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகளின் வேண்டுகோள்.
வேலைவாய்ப்பை எதிா்நோக்கும் இளைஞா்கள்: இந்தத் தொகுதியில் பெரிய அளவில் தொழிற்சாலைகள் அமைக்கப்படவில்லை. வேலைவாய்ப்பு ஏற்படுத்தும் வகையில் திட்டங்கள் கொண்டு வர வேண்டும் என்பது படித்த இளைஞா்களின் எதிா்பாா்ப்பில் ஒன்று. தொழில்நுட்ப பூங்கா (ஐ.டி.பாா்க்) அமைக்கப்படும் என்ற அறிவிப்பு செயல்பாட்டுக்கு வரவில்லை.
தனி வட்டாட்சியரகம் தேவை: மாவட்ட தலைநகராக உள்ள நாகா்கோவிலில் வட்டாட்சியா் அலுவலகம் தனியாக இல்லாததும் பெரும் குறையாக பாா்க்கப்படுகிறது. தற்போது நாகா்கோவில் வட்டம் அகஸ்தீஸ்வரம் வட்டாட்சியரின் கீழ்தான் இயங்கி வருகிறது. இந்த வட்டம் பெரிய பரப்பிலான, அதிக மக்களுக்கான வட்டமாக இருப்பதால், பொதுமக்கள் சிரமத்துக்குள்ளாகின்றனா். எனவே, அகஸ்தீஸ்வரம் வட்டத்தை பிரித்து, நாகா்கோவிலுக்கு என தனி வட்டாட்சியா் அலுவலகம் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்பதும் மக்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கை.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
Podcast | கூட்டணிக் கட்சிகளை அமைதியாக்கிய திமுக | News and views | Epi - 16
தினமணி வீடியோ செய்தி...
எடப்பாடியும் விஜய்யும் ஜெயலலிதா அல்ல: Sumanth Raman | TVK Vijay | MK Stalin | Edappadi Palaniswami
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Snacks சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் ஆபத்துகள்! எச்சரிக்கும் மருத்துவர்! | DR. Arunachalam |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
உண்மையில் 4 முனைப்போட்டிதானா ? | TN Election 2026 | DMK | ADMK | NTK | TVK | Dmk Alliance | NDA
தினமணி வீடியோ செய்தி...