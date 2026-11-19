மீனவரை தாக்கியதாக இருவா் மீது வழக்கு
புதுக்கடை அருகே உள்ள ராமன்துறை பகுதியில் மீனவரைத் தாக்கியதாக இருவா் மீது போலீஸாா் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
வழக்கு - பிரதிப் படம்
புதுக்கடை அருகே உள்ள ராமன்துறை பகுதியில் மீனவரைத் தாக்கியதாக இருவா் மீது போலீஸாா் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
ராமன்துறை பகுதியைச் சோ்ந்தவா் ஜெயபால் கென்னடி (48). மீனவரான இவருக்கும், அதே பகுதியைச் சோ்ந்த ஜான்சீலன் (40), ஜான்ரீகன் (38) ஆகியோருக்குமிடையே முன்விரோதம் இருந்து வந்ததாம்.
ராமன்துறை பகுதியில் வியாழக்கிழமை நின்றிருந்த ஜெயபால் கென்னடியை, மேற்கூறிய இருவரும் சோ்ந்து தாக்கினராம். இதில் காயமடைந்த ஜெயபால் கென்னடியை மீட்டு தேங்காய்ப்பட்டினத்தில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனா்.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் புதுக்கடை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.