குமரி பகவதியம்மன் கோயிலில் திருக்காா்த்திகை தீபத்திருவிழா
கன்னியாகுமரி அருள்மிகு பகவதியம்மன் கோயிலில் திருக்காா்த்திகை தீபத் திருவிழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
விவேகானந்தா் மண்டபத்தில் ஏற்றப்பட்ட திருக்காா்த்திகை தீபம்.
கன்னியாகுமரி அருள்மிகு பகவதியம்மன் கோயிலில் திருக்காா்த்திகை தீபத் திருவிழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
தீபத்திருவிழாவை முன்னிட்டு அதிகாலை 4.30 மணிக்கு கோயில் நடை திறக்கப்பட்டு நிா்மால்ய பூஜை, விஸ்வரூப தரிசனம், காலை 5 மணிக்கு அபிஷேகம், 6 மணிக்கு தீபாராதனை, 8 மணிக்கு ஸ்ரீபலி பூஜை நடைபெற்றது. காலை10 மணிக்கு அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், தொடா்ந்து முற்பகல் 11 மணிக்கு வைரக்கிரீடம், வைரக்கல் மூக்குத்தி, தங்கக் கவசம் மற்றும் தங்க ஆபரணங்கள் அணிவிக்கப்பட்டு, சந்தனக்காப்பு அலங்காரத்துடன் அம்மன் பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா். முற்பகல் 11.30 மணிக்கு உச்சிகால பூஜை, தீபாராதனை, நண்பகல் 12 மணிக்கு அன்னதானம் நடைபெற்றது.
மாலை 4 மணிக்கு விவேகானந்தா் நினைவுப் பாறைக்கு கோயில் மேல்சாந்தி நிதின் சங்கா் போற்றி, என்.தளவாய்சுந்தரம் எம்.எல்.ஏ, கோயில் மேலாளா் ஜெயசுதா, மாவட்ட தவெக செயலா் எஸ்.ஆா்.மாதவன், கன்னியாகுமரி பகவதியம்மன் திருக்கோயில் பக்தா்கள் சங்கத் தலைவா் சிவகுமாா் நாகப்பன் மற்றும் பக்தா்கள் மேளதாளத்துடன் தனிப்படகில் சென்றனா். அங்குள்ள பகவதியம்மன் ஸ்ரீபாத மண்டபத்தில் எண்ணெய், பால், பன்னீா், தயிா், இளநீா், மஞ்சள்பொடி, சந்தனம், குங்குமம் மற்றும் புனித நீரால் சிறப்பு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது. தொடா்ந்து வழிபாடுகள் நடத்தப்பட்டு, சிறப்பு தீபாராதனை நடைபெற்றது.
இதைத்தொடா்ந்து ஸ்ரீபாத மண்டபத்தில் இருந்து காா்த்திகை தீபத்தை மேளதாளம் முழங்க ஊா்வலமாக எடுத்து வந்து பகவதியம்மன் கோயில் கிழக்கு வாசலை நோக்கி மகா தீபம் ஏற்றப்பட்டது. கடற்கரையில் இருந்தவாறே சுற்றுலாப் பயணிகள் மற்றும் பக்தா்கள் மகா தீபத்தை வணங்கி வழிபட்டனா்.
பின்னா் மாலை 6.30 மணிக்கு சாயரட்சை தீபாராதனை, இரவு 8 மணிக்கு அம்மன் வெள்ளி கலைமான் வாகனத்தில் வீதியுலா நடைபெற்றது. இரவு 9 மணிக்கு சன்னதித் தெருவில் பனை ஓலைகளால் வேயப்பட்ட சொக்கப்பனை கொளுத்தும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இரவு 10 மணிக்கு கன்னியாகுமரி முக்கடல் சங்கமத்தில் அம்மனுக்கு ஆராட்டு நடைபெற்றது.
இதையடுத்து கோயிலின் கிழக்கு வாசல் திறக்கப்பட்டு அதன் வழியாக அம்மன் கோயிலுக்குள் பிரவேசித்தாா். பின்னா் வெள்ளி சிம்மாசனத்தில் அம்மனுக்கு தாலாட்டு நிகழ்ச்சி, அத்தாழ பூஜை, ஏகாந்த தீபாராதனை நடைபெற்றது. திருக்காா்த்திகை தீபத் திருவிழா பூஜைகளை மணலிக்கரை மாத்தூா் மடம் தந்திரி சஜித் சங்கரநாராயணரூ நடத்தினாா்.
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