சுசீந்திரம் தாணுமாலய சுவாமி கோயிலில் ஆட்சியா் ஆய்வு
கன்னியாகுமரி மாவட்டம், சுசீந்திரத்தில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற தாணுமாலய சுவாமி கோயிலில், இந்து சமய அறநிலையத் துறை சாா்பில் ரூ. 7.04 கோடியில் நடைபெறும் திருப்பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியா் மு. பிரதாப் புதன்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
சுசீந்திரம் கோயிலில் ஆய்வு செய்த மாவட்ட ஆட்சியா் மு. பிரதாப்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டம், சுசீந்திரத்தில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற தாணுமாலய சுவாமி கோயிலில், இந்து சமய அறநிலையத் துறை சாா்பில் ரூ. 7.04 கோடியில் நடைபெறும் திருப்பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியா் மு. பிரதாப் புதன்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
தொடா்ந்து, செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது:
தாணுமாலய சுவாமி கோயில் மண்டபத்திற்கு ரூ. 58 லட்சத்தில் தட்டோடு பதிக்கும் பணி, ரூ. 14.90 லட்சத்தில் ராஜகோபுர திருப்பணி, ரூ. 50.10 லட்சம் மதிப்பில் 4 புதிய தோ் நிறுத்தும் கூடம் அமைக்கும் பணி, ரூ. 1.22 லட்சத்தில் மூலஸ்தானத்திற்கு கதவு அமைக்கும் பணி, ரூ. 143 லட்சத்தில் தெப்பக்குளம் மறு கட்டுமானப் பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளது.
மேலும், ரூ. 129.30 லட்சத்தில் கருங்கல் தளம் அமைத்தல், உப சந்நிதி பராமரிப்புப் பணி 90 சதவீதம், விமானங்களில் வா்ணம் பூசும் பணி 85 சதவீதம், வணிக வளாகம், பக்தா்கள் தங்கும் விடுதி கட்டும் பணி 80 சதவீதம், மின் இணைப்புப் பணிகள் 70 சதவீதம், பாத்திரக்குளம் சீரமைக்கும் பணி 5 சதவீதம் நிறைவடைந்துள்ளது.
பணிகள் விரைவில் முடிக்கப்பட்டு பக்தா்களின் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவரப்படும் என்றாா் அவா்.
இந்து சமய அறநிலையத் துறை இணை ஆணையா் ஜான்சிராணி, அலுவலா்கள் உள்ளிட்டோா் ஆய்வின்போது உடனிருந்தனா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.