நிலம் கையகப்படுத்தும் பணிகளை விரைந்து முடிக்க ரயில்வே அதிகாரிகளிடம் வலியுறுத்தல்
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நடைபெற்று வரும் ரயில்வே பணிகளுக்கு தேவையான நிலத்தை கையகப்படுத்தும் பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என்று ரயில்வே துறை அதிகாரிகளிடம் விஜய்வசந்த் எம்.பி. வலியுறுத்தினாா்.
உயா்மட்டக்குழு கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட மாவட்ட ஆட்சியா் மு.பிரதாப், விஜய்வசந்த் எம்.பி. மற்றும் ரயில்வே துறை அதிகாரிகள்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நடைபெற்று வரும் ரயில்வே பணிகளுக்கு தேவையான நிலத்தை கையகப்படுத்தும் பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என்று ரயில்வே துறை அதிகாரிகளிடம் விஜய்வசந்த் எம்.பி. வலியுறுத்தினாா்.
கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் ரயில்வே உயா்மட்டக் குழுக் கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
மாவட்ட ஆட்சியா் மு. பிரதாப் தலைமை வகித்தாா். விஜய்வசந்த் எம்.பி. முன்னிலை வகித்தாா்.
கூட்டத்தில், அகஸ்தீஸ்வரம் மற்றும் கொட்டாரத்தில் பாலங்கள், நாகா்கோவில் டவுண் ரயில் நிலையத்திலிருந்து நான்குவழிச் சாலையை இணைக்கும் விதத்தில் இணைப்புச் சாலை, நீா்வழிப் பாதைகளில் கால்வாய்கள் கட்டுவதற்கும், வாகனங்கள் செல்லும் அளவுக்கு சாலை அமைப்பதற்கும், மின்கம்பங்கள் நடுவதற்கும், கண்டன்விளை ரயில்வே கடவுப்பாதையில் புதிய மேம்பாலம் அமைக்கவும், இரணியல் தக்கலை சாலை கீழ்பாலத்தின் கிழக்கு, மேற்கு பகுதியில் போதுமான இணைப்புச் சாலை அமைக்கவும், இரணியல் ரயில் நிலையம் அருகில் அமைக்கப்பட்ட பாலம் பேருந்துகள் சென்று வரும் அளவுக்கு போதுமான அகலம் மற்றும் இணைப்பு சாலைகள் அமைக்கவும் போதுமான நிலங்கள் தேவையுள்ளதால், இந்த நிலங்களை விரைந்து கையகப்படுத்த மாவட்ட நிா்வாகம் ஆவன செய்ய வேண்டுமென விஜய்வசந்த் எம்.பி. வலியுறுத்தினாா்.
கூட்டத்தில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் மு. வேலுமணி மற்றும் ரயில்வே துறை பொறியாளா்கள், அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.