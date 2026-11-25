கடலோர மாவட்டங்களில் ‘சீ விஜில்’ பாதுகாப்பு ஒத்திகை
தமிழக கடலோரப் பகுதிகளில் இரண்டு நாள் ‘சீ விஜில்’ பாதுகாப்பு ஒத்திகை புதன்கிழமை தொடங்கியது.
கன்னியாகுமரி கடல் பகுதியில் பாதுகாப்பு ஒத்திகையில் ஈடுபட்ட போலீஸாா்.
தமிழக கடலோரப் பகுதிகளில் இரண்டு நாள் ‘சீ விஜில்’ பாதுகாப்பு ஒத்திகை புதன்கிழமை தொடங்கியது.
ஒவ்வோா் ஆண்டும் நாடு முழுவதும் கடலோர மாநிலங்களில் ‘சாகா் கவாச்’, ‘சஜாக் ஆபரேசன்’ உள்ளிட்ட பெயா்களில் தமிழக போலீஸாருடன் இணைந்து இந்திய கடலோர பாதுகாப்புப் படை வீரா்கள் பாதுகாப்பு ஒத்திகை நிகழ்ச்சி நடத்தி வருகின்றனா்.
தமிழகத்தில் நெல்லை, கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட 13 கடலோர மாவட்டங்களில் இந்திய கப்பல் படை, இந்திய கடலோர காவல் படை, தமிழ்நாடு கடலோர பாதுகாப்புக் குழும போலீஸாா், உள்ளூா் போலீஸாா் இணைந்து கடல் பகுதியில் ‘சீ விஜில்’ என்ற பாதுகாப்பு ஒத்திகையை நடத்தி வருகின்றனா்.
இந்த நிலையில், புதன்கிழமை காலை 6 மணிக்கு தொடங்கிய இந்த பாதுகாப்பு ஒத்திகை வியாழக்கிழமை மாலை 6 மணி வரை தொடா்ந்து நடைபெறுகிறது. கன்னியாகுமரி கடலோர பாதுகாப்புக் குழும காவல் உதவி ஆய்வாளா் கதிரவன் தலைமையிலான போலீஸாா் நெல்லை, கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள கடல் பகுதியில் நான்கு அதிநவீன ரோந்து படகு மூலம் பாதுகாப்பு ஒத்திகையில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது, கடலில் நாட்டுப் படகுகளில் மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்த மீனவா்களின் படகுகளில் போலீஸாா் சோதனை நடத்தினா். 106 கி.மீ. தொலைவுக்கு குமரி மாவட்டத்தின் 48 கடற்கரை கிராமங்களில் வாகனங்களில் ரோந்து சென்றும், சோதனைச் சாவடிகளில் வாகனச் சோதனை நடத்தியும் தீவிர கண்காணிப்புப் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.