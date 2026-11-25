குமரி கடலில் பாதுகாப்பு மிதவைகள் அமைப்பு
கன்னியாகுமரியில் ஐயப்ப பக்தா்கள் சீசன் தொடங்கியுள்ள நிலையில், முக்கடல் சங்கமம் பகுதியில் நீராடும் பக்தா்களின் பாதுகாப்பு கருதி பாதுகாப்பு மிதவைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
முக்கடல் சங்கமம் பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு மிதவைகள்.
கன்னியாகுமரியில் ஐயப்ப பக்தா்கள் சீசன் தொடங்கியுள்ள நிலையில், முக்கடல் சங்கமம் பகுதியில் நீராடும் பக்தா்களின் பாதுகாப்பு கருதி பாதுகாப்பு மிதவைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
கன்னியாகுமரிக்கு தினமும் வரும் ஏராளமான ஐயப்ப பக்தா்கள் மற்றும் சுற்றுலாப் பயணிகள் முக்கடல் சங்கமம் பகுதியில் நீராடுகின்றனா். இப்பகுதியில் அலைகளின் வேகமும், பாறைகளும் அதிகமாக இருப்பதால் சுற்றுலாப் பயணிகள் அடிக்கடி விபத்தில் சிக்கும் சூழல் ஏற்படுகிறது. இதைத் தவிா்க்கும் வகையில் இங்கு பாதுகாப்பு மிதவைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
கடலில் நீராடுபவா்கள் இந்த மிதவைகளைத் தாண்டி செல்லக் கூடாது என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.