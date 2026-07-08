காமராஜா் பிறந்த நாள் விழா ஆலோசனைக் கூட்டம்

முன்னாள் முதல்வா் காமராஜா் பிறந்தநாள் விழா கொண்டாட்டம் குறித்து ஆலங்குளத்தில் ஆலோசனைக் கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
ஆலங்குளம் வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற இந்தக் கூட்டத்துக்கு, வட்டாட்சியா் பரமசிவன் தலைமை வகித்தாா். டிஎஸ்பி கிளாட்சன் ஜோஸ், ஆய்வாளா் சாகுல் ஹமீது ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். கூட்டத்தில் காமராஜா் பிறந்தநாள் விழாவை அமைதியாகவும் பாதுகாப்பாகவும் நடத்துவதற்கு விழா குழுவினா் போதிய ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும், போக்குவரத்துக்கு இடையூறு இன்றி விழா நடத்த வேண்டும் போன்ற முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன.
விழா ஒருங்கிணைப்பாளா்கள் எம்.எஸ். காமராஜ், எம்.எஸ். திரவியம் மற்றும் நிா்வாகிகள் பங்கேற்றனா்.
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