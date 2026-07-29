Dinamani
நீட் போராட்ட வழக்கு ரத்து: பினராயி விஜயன் கடிதத்தை உள்துறை அமைச்சகத்துக்கு அனுப்பிய வி.டி. சதீசன்தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு 3 ஆம் இடம்: ஆளுநர் ஆர்லேகருக்கு தவெக கண்டனம்!ஜப்பானில் 7.1 ரிக்டர் அளவில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் - சுனாமி எச்சரிக்கையார் தடுத்தாலும் தாய்த் தமிழுக்கே முதலிடம்: தவெக டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 11 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.88 ஆக நிறைவு!ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு மத்தியிலும் சரிந்து நிறைவடைந்த இந்திய பங்குச் சந்தை!இ20 பெட்ரோல் பயன்படுத்தினால் காப்பீடு நிராகரிப்பு? மத்திய அரசு சொல்லும் விளக்கம்மாணவர்கள் என்ன தீவிரவாதிகளா? தவறுக்கு மன்னிப்புக் கேட்க வேண்டும்: பிரியங்காஜப்பானில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்! சுனாமி எச்சரிக்கை விடுப்புபோராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் விடுதலை; காவல்துறை தாக்குதல் குறித்து விசாரணை: உச்ச நீதிமன்றம்
/
தென்காசி

திருநெல்வேலி -செங்கோட்டை விரைவு ரயில் மீது கல்வீச்சு

திருநெல்வேலி-செங்கோட்டை விரைவு ரயில் மீது கல்லெறிந்த நபரை ரயில்வே போலீஸாா் கைதுசெய்தனா்.

News image

கைது செய்யப்பட்ட சந்தோஷ்குமாா்.

Updated On :29 ஜூலை 2026, 2:09 am IST

Syndication

திருநெல்வேலி-செங்கோட்டை விரைவு ரயில் மீது கல்லெறிந்த நபரை ரயில்வே போலீஸாா் கைதுசெய்தனா்.

செங்கோட்டை அருகே பெரியபிள்ளைவலசையைச் சோ்ந்தவா் துரைப்பாண்டிமனைவி தமிழ்ச்செல்வி (49). இவா், கடந்த 26-ஆம் தேதி திருநெல்வேலி-செங்கோட்டை விரைவு ரயிலில் திருநெல்வேலியிலிருந்து செங்கோட்டைக்கு பயணம் செய்துள்ளாா்.

வீரவநல்லூா்-கல்லிடைகுறிச்சி ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையே ரயில் ரயில் மெதுவாகச் சென்றபோது யாரோ எறிந்த சிறிய கல் ஒன்று தமிழ்ெச்சல்வியின் கண்ணுக்கு அருகில் பட்டு காயம் ஏற்பட்டு செங்கோட்டை தனியாா் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றாா்.

இதுகுறித்து அவா், 27-ஆம் தேதியன்று தென்காசி ரயில்வே காவல் நிலையத்தில் புகாா் செய்தாா். இதுகுறித்து தென்காசி ரயில்வே போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டனா்.

உதவி ஆய்வாளா் மகாகிருஷ்ணன், மாரியப்பன் ஆகியோா் சம்பவ இடத்தை பாா்வையிட்டு விசாரணை மேற்கொண்டனா்.

விசாரணையில் திருநெல்வேலி மாவட்டம், கல்லிடைக்குறிச்சி, முத்தாரம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்த மு.சந்தோஷ்குமாா் (19) இச்செயலில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, அவரைக் கைதுசெய்து நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தினா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

கீரனூரில் போட்மெயில் விரைவு ரயில் நின்றுசெல்ல எதிா்பாா்ப்பு

கீரனூரில் போட்மெயில் விரைவு ரயில் நின்றுசெல்ல எதிா்பாா்ப்பு

தாம்பரம் - செங்கோட்டை அதிவிரைவு ரயிலை தினசரி இயக்க ரயில்வே அமைச்சகம் பரிசீலனை

தாம்பரம் - செங்கோட்டை அதிவிரைவு ரயிலை தினசரி இயக்க ரயில்வே அமைச்சகம் பரிசீலனை

பொறியியல் பணிகள் எதிரொலி: கடலூா் - மைசூரு விரைவு ரயில் மாற்றுப் பாதையில் இயக்கம்

பொறியியல் பணிகள் எதிரொலி: கடலூா் - மைசூரு விரைவு ரயில் மாற்றுப் பாதையில் இயக்கம்

ஈரோடு - செங்கோட்டை ரயில் 2 நாள்கள் கரூரில் இருந்து புறப்படும்

ஈரோடு - செங்கோட்டை ரயில் 2 நாள்கள் கரூரில் இருந்து புறப்படும்

விடியோக்கள்

சீமானின் கனவு பலிக்குமா ? | Seeman | NTK | TVK | CM Vijay | DMK | ADMK | Naam tamilar katchi

சீமானின் கனவு பலிக்குமா ? | Seeman | NTK | TVK | CM Vijay | DMK | ADMK | Naam tamilar katchi

சோழர்களின் வெற்றிக்கு வித்திட்ட வடபத்ர காளியம்மன்! | திருக்கோயில் வலம்

சோழர்களின் வெற்றிக்கு வித்திட்ட வடபத்ர காளியம்மன்! | திருக்கோயில் வலம்