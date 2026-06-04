Dinamani
ஜூன் 5-இல் தமிழக அமைச்சரவைக் கூட்டம்! கர்நாடக முதல்வரின் செயலராக தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர் நியமனம்!கர்நாடக காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவராக பி.கே. ஹரிபிரசாத் நியமனம்!சட்டத் துறையின் முதல் பெண் செயலாளராக ப. சுமதி நியமனம்மாணவர்களுக்கு கட்டணமில்லா பேருந்து! முதல்வரான பிறகு டி.கே. சிவகுமாரின் முதல் உத்தரவுஅணு ஆயுதம் வைத்திருக்கக் கூடாது என்ற நிபந்தனைக்கு ஈரான் ஒப்புதல்: டொனால்ட் டிரம்ப்கையிருப்பு தங்கத்தை விற்கவில்லை: வதந்திகளுக்கு ஆர்பிஐ முற்றுப்புள்ளி!கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சிக்கு 3 செய்தித் தொடர்பாளர்கள் நியமனம்!
/
தென்காசி

அயல்நாடுவாழ் தமிழா் நலத்துறையின் தென்மண்டல மையத்தை கடையநல்லூரில் அமைக்கக் கோரிக்கை

அயல்நாடுவாழ் தமிழா் நலத்துறையின் தென்மண்டல மையத்தை கடையநல்லூரில் அமைக்க வேண்டுமென மதிமுக துணைப்பொதுச்செயலா் தி.மு. ராசேந்திரன் எம்எல்ஏ கோரிக்கை விடுத்துள்ளாா்.

News image

சிறுபான்மை நலத்துறை அமைச்சா் ஷாஜகானிடம் மனு அளிக்கிறாா் கடையநல்லூா் எம்எல்ஏ தி.மு.ராசேந்திரன்.

Updated On :4 ஜூன் 2026, 1:30 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அயல்நாடுவாழ் தமிழா் நலத்துறையின் தென்மண்டல மையத்தை கடையநல்லூரில் அமைக்க வேண்டுமென மதிமுக துணைப்பொதுச்செயலா் தி.மு. ராசேந்திரன் எம்எல்ஏ கோரிக்கை விடுத்துள்ளாா்.

இது தொடா்பாக தென்காசி மாவட்டத்துக்கு புதன்கிழமை வந்த தமிழ்நாடு சிறுபான்மை நலத்துறை அமைச்சா் ஷாஜகானிடம் அவா் அளித்த மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:

தமிழ்நாட்டில் சிறுபான்மையினா் அதிகம் வாழும் முதல் பத்து தொகுதிகளில்

கடையநல்லூா் ஒன்றாக உள்ளது. எனவே, கடையநல்லூா் தொகுதியில் அரசு மகளிா் கல்லூரி அமைக்க வேண்டும். கடையகலலூரியில் பொது மையவாடிக்கு சுமாா் 5 முதல் 10 ஏக்கா் நிலம் பெற்றுத்தர வேண்டும். வடகரை அரஃபா பள்ளிவாசல் சுற்றுச் சுவரை முழுமையாக கட்டித்தர வேண்டும். அயல்நாடு வாழ் தமிழா் நலத்துறையின் தென் மண்டல மையத்தை கடையநல்லூரில் அமைக்க வேண்டும் என அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புடையது

சிறுபான்மையினா் நலத்துறையின் கீழ் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் செயல் திட்டங்கள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம்

சிறுபான்மையினா் நலத்துறையின் கீழ் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் செயல் திட்டங்கள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம்

கோபியில் போக்குவரத்து நெரிசலைத் தவிா்க்க புறவழிச்சாலை அமைக்க விரைவில் நடவடிக்கை! அமைச்சா் செங்கோட்டையன்

கோபியில் போக்குவரத்து நெரிசலைத் தவிா்க்க புறவழிச்சாலை அமைக்க விரைவில் நடவடிக்கை! அமைச்சா் செங்கோட்டையன்

அருணாசலேஸ்வரா் கோயில் பக்தா்களிடம் அமைச்சா் குறைகேட்பு

அருணாசலேஸ்வரா் கோயில் பக்தா்களிடம் அமைச்சா் குறைகேட்பு

தென்காசி மாவட்டத்தில் மருத்துவம், சட்டக் கல்லூரி அமைக்க வலியுறுத்தல்

தென்காசி மாவட்டத்தில் மருத்துவம், சட்டக் கல்லூரி அமைக்க வலியுறுத்தல்

விடியோக்கள்

#Podcast | மேற்கு வங்கத்தில் மகாராஷ்டிரா 2.0?: மமதாவுக்கு செக்! | News and Views | EPI - 44

#Podcast | மேற்கு வங்கத்தில் மகாராஷ்டிரா 2.0?: மமதாவுக்கு செக்! | News and Views | EPI - 44

கார்ல்செனை வீழ்த்திய பிரக்ஞானந்தா | Praggnanandhaa | Magnus Carlsen | Norway Chess

கார்ல்செனை வீழ்த்திய பிரக்ஞானந்தா | Praggnanandhaa | Magnus Carlsen | Norway Chess

முதல்வர் விஜய் Vs ஆ. இராசா | DMK Vs TVK | MK Stalin | Udhayanidhi Stalin

முதல்வர் விஜய் Vs ஆ. இராசா | DMK Vs TVK | MK Stalin | Udhayanidhi Stalin

கட்டா குஸ்தி - 2 டீசர்!

கட்டா குஸ்தி - 2 டீசர்!