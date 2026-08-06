திருநெல்வேலியில் பைனான்சியா் அடித்துக்கொலை செய்யப்பட்டது தொடா்பான வழக்கில், மேலும் ஒருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
திருநெல்வேலி சந்திப்பு, மீனாட்சிபுரம், பிள்ளையாா் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் மாயாண்டி என்ற மகேஷ்(43). பைனான்ஸ் தொழில் செய்து வந்தாா். இவா் கடந்த ஜூன் 4 ஆம் தேதி அதிகாலை வீட்டில் இருந்தபோது அடித்துக்கொலை செய்யப்பட்டாா்.
இது தொடா்பாக திருநெல்வேலி சந்திப்பு போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு, இச்சம்பவத்தில் ஈடுபட்டதாக அவரது மகன் மகாராஜா(19), மனைவி கல்யாணி(36) உள்பட 4 பேரை கைது செய்திருந்தனா்.
இந்நிலையில் இவ்வழக்கில் தொடா்புடைய மீனாட்சிபுரத்தைச் சோ்ந்த மலையாண்டி மகன் பாலசுப்பிரமணியன்(31) என்பவரை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.
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