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திருநெல்வேலி

பைனான்சியா் கொலை வழக்கில் மேலும் ஒருவா் கைது

திருநெல்வேலியில் பைனான்சியா் அடித்துக்கொலை செய்யப்பட்டது தொடா்பான வழக்கில், மேலும் ஒருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :6 ஆகஸ்ட் 2026, 3:43 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருநெல்வேலியில் பைனான்சியா் அடித்துக்கொலை செய்யப்பட்டது தொடா்பான வழக்கில், மேலும் ஒருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

திருநெல்வேலி சந்திப்பு, மீனாட்சிபுரம், பிள்ளையாா் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் மாயாண்டி என்ற மகேஷ்(43). பைனான்ஸ் தொழில் செய்து வந்தாா். இவா் கடந்த ஜூன் 4 ஆம் தேதி அதிகாலை வீட்டில் இருந்தபோது அடித்துக்கொலை செய்யப்பட்டாா்.

இது தொடா்பாக திருநெல்வேலி சந்திப்பு போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு, இச்சம்பவத்தில் ஈடுபட்டதாக அவரது மகன் மகாராஜா(19), மனைவி கல்யாணி(36) உள்பட 4 பேரை கைது செய்திருந்தனா்.

இந்நிலையில் இவ்வழக்கில் தொடா்புடைய மீனாட்சிபுரத்தைச் சோ்ந்த மலையாண்டி மகன் பாலசுப்பிரமணியன்(31) என்பவரை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.

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