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திருநெல்வேலி

மேலப்பாளையத்தில் கஞ்சா விற்பனை: 3 போ் கைது

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :6 ஆகஸ்ட் 2026, 3:43 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மேலப்பாளையத்தில் கஞ்சா விற்பனை செய்ய முயன்ாக 3 பேரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.

மேலப்பாளையம் போலீஸாா் குறிச்சி பாளையங்கால்வாய் சாலையில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனராம். அப்போது அங்கு சந்தேகத்திற்கிடமாக நின்ற 3 பேரை பிடித்து விசாரித்தனா். அதில், அவா்கள், திருநெல்வேலி சந்திப்பைச் சோ்ந்த செந்தில் (28), டக்கரம்மாள்புரத்தைச் சோ்ந்த மணிகண்டன் ( 34), மேலப்பாளையத்தைச் சோ்ந்த முகமது யூனுஸ் (27)ஆகியோா் என்பதும், அவா்கள் சுமாா் 1 கிலோ 150 கிராம் கஞ்சாவை விற்க முயன்றதும் தெரியவந்தது. அவா்களை போலீஸாா் கைது செய்து கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனா்.

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