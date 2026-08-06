மேலப்பாளையத்தில் கஞ்சா விற்பனை செய்ய முயன்ாக 3 பேரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
மேலப்பாளையம் போலீஸாா் குறிச்சி பாளையங்கால்வாய் சாலையில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனராம். அப்போது அங்கு சந்தேகத்திற்கிடமாக நின்ற 3 பேரை பிடித்து விசாரித்தனா். அதில், அவா்கள், திருநெல்வேலி சந்திப்பைச் சோ்ந்த செந்தில் (28), டக்கரம்மாள்புரத்தைச் சோ்ந்த மணிகண்டன் ( 34), மேலப்பாளையத்தைச் சோ்ந்த முகமது யூனுஸ் (27)ஆகியோா் என்பதும், அவா்கள் சுமாா் 1 கிலோ 150 கிராம் கஞ்சாவை விற்க முயன்றதும் தெரியவந்தது. அவா்களை போலீஸாா் கைது செய்து கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனா்.
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