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திருநெல்வேலி

நெல்லை அருகே சிக்னல் கோளாறு: நடுவழியில் நின்ற ரயிலால் பயணிகள் அவதி

திருநெல்வேலி அருகே சிக்னல் கோளாறு காரணமாக, நடுவழியில் ரயில் நின்ால் பயணிகள் மிகுந்த அவதிக்கு ஆளாகினா்.

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ரயில் - கோப்புப் படம்

Updated On :29 ஜூலை 2026, 1:14 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருநெல்வேலி அருகே சிக்னல் கோளாறு காரணமாக, நடுவழியில் ரயில் நின்ால் பயணிகள் மிகுந்த அவதிக்கு ஆளாகினா்.

தென்காசி மாவட்டம் செங்கோட்டையில் இருந்து திருநெல்வேலிக்கு தினமும் 4 முறை பயணிகள் ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. செவ்வாய்க்கிழமை காலை 6.45 மணிக்கு செங்கோட்டையிலிருந்து பயணிகள் ரயில் வழக்கம் போல் புறப்பட்டு வந்தது. திருநெல்வேலி நகரம் ரயில் நிலையத்தை கடந்து வந்த நிலையில், திடீரென சிக்னல் கோளாறால் நடுவழியில் நிறுத்தப்பட்டது. திருநெல்வேலி சந்திப்பு ரயில் நிலையத்தில் இருந்து சுமாா் 300 மீட்டா் தொலைவில் ரயில் நின்ால், கல்லூரிகள் மற்றும் வேலைக்கு செல்வோா் அவசரமாக இறங்கி நடந்து வந்தனா். சுமாா் அரை மணி நேரத்திற்கு பின்பு சிக்னல் கோளாறு சரி செய்யப்பட்டு, திருநெல்வேலி சந்திப்பு நிலையத்தை ரயில் வந்தடைந்தது.

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