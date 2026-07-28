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திருநெல்வேலி

முன்னீா்பள்ளம் அருகே அரிவாளுடன் சுற்றிய 6 போ் கைது

முன்னீா்பள்ளம் அருகே அரிவாளுடன் சுற்றித்திரிந்த 6 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :29 ஜூலை 2026, 1:08 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருநெல்வேலி மாவட்டம், முன்னீா்பள்ளம் அருகே அரிவாளுடன் சுற்றித்திரிந்த 6 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

முன்னீா்பள்ளம் காவல் நிலைய எல்கைக்குள்பட்ட பகுதியில் போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனா். அப்போது அப்பகுதியில் சந்தேகத்துக்கிடமான வகையில் நின்ற சுடலைகிருஷ்ணன் என்ற முருகன்(40), இசக்கிமுத்து(29), மகாராஜன்(18), பொன்ரங்கம் என்ற பொன்ராஜ்(19) மற்றும் பல்வேறு வழக்குகளில் தொடா்புடைய மணிகண்டன் என்ற வாத்து மணி(27), காளிமுத்து(23) ஆகியோரை பிடித்து சோதனையிட்டு, அவா்கள் மறைத்து வைத்திருந்த 3 அரிவாள்களை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.

இதையடுத்து விசாரணையில் முன்னுக்குப்பின் முரணாக பதில் அளித்த அவா்களை போலீஸாா் கைது செய்தனா். இதில் பொன்ரங்கம் என்ற பொன்ராஜுக்கு கைமுறிவு ஏற்பட்டு, திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சோ்க்கப்பட்டுள்ளாா். சோதனையின் போது தப்பிக்க முயன்று கீழே விழுந்ததில் அவருக்கு காயம் ஏற்பட்டதாக போலீஸாா் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

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