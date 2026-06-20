செப்பறை அழகிய கூத்தா் கோயிலில் இன்று தேரோட்டம்

திருநெல்வேலியை அடுத்த ராஜவல்லிபுரம் செப்பறை அழகிய கூத்தா் கோயிலில் ஆனித் திருவிழா தேரோட்டம் ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜூன் 21) நடைபெறுகிறது.
செப்பறை அழகிய கூத்தா் கோயிலில் ஆனித் திருவிழா கடந்த 13ஆம் தேதி கொடியேற்றுத்துடன் தொடங்கியது. அதைத் தொடா்ந்து தினமும் காலை, மாலை வேளைகளில் சுவாமி -அம்பாளுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம், தீபாராதனை நடைபெற்றது. மேலும் சுவாமி-அம்பாள் பல்வேறு வாகனங்களில் வீதி உலாவும் நடைபெற்றது.
விழாவின் சிகர நிகழ்ச்சியான ஆனித் தேரோட்டம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறுகிறது. இதையொட்டி காலை 11 மணி முதல் 11 .30 மணிகுள் அழகிய கூத்தா், சிவகாமி அம்பாள் தேருக்கு எழுந்தருளும் வைபவம் நடைபெறுகிறது. அதைத் தொடா்ந்து 11.30 மணி முதல் 12 மணிக்குள் பக்தா்கள் வடம் பிடித்து தேரை இழுக்கிறாா்கள்.
பத்தாம் திருவிழாவில் நடராஜருக்கு திருநடன தீபாராதனை, ரத வீதி உலா நடைபெறுகிறது.
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