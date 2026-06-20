நெல்லையில் ஜூன் 28இல் மதுக் கடைகள் மூடல்

திருநெல்வேலி நெல்லையப்பா் -காந்திமதி அம்பாள் கோயில் ஆனி தேரோட்டத்தை முன்னிட்டு ஜூன் 28-ஆம் தேதி மதுபானக் கடைகள் மூடப்பட்டிருக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சட்டம்- ஒழுங்கு பிரச்னையின்றி அமைதியான முறையில் ஆனித்தேரோட்டம் நடைபெறும் வகையில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அன்றை தினம் திருக்கோயில் வளாகத்தைச் சுற்றியுள்ள மதுபானக் கடைகள் மூடப்பட்டிருக்கும் என மாவட்ட ஆட்சியா் ஆனந்த் மோகன் செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளாா்.
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