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திருநெல்வேலி

மேலச்செவல் தா்காவில் இன்று கந்தூரி விழா

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கந்தூரி விழா கொடியேற்றம். - கோப்புப் படம்

Updated On :29 ஜூன் 2026, 12:05 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருநெல்வேலி மாவட்டம், மேலச்செவல் சின்னபாசிபட்டிணம் நெயினா முகம்மது ஒலியுல்லாஹ் தா்கா கந்தூரி விழா திங்கள்கிழமை (ஜூன் 29) தொடங்கி 2 நாள்கள் நடைபெறவுள்ளது.

கந்தூரி விழாவை முன்னிட்டு, திங்கள்கிழமை (ஜூன் 29) மதியம் 2.30 மணியளவில் யானையில் அரண்மனைக் கொடி ஊா்வலம் நடைபெறுகிறது. முக்கிய வீதிகள் வழியாக வந்து கொடியேற்றும் வைபவம் நடைபெறும். இரவு 9 மணியளவில் இஸ்லாமிய இன்னிசை நிகழ்ச்சியும், நள்ளிரவில் சந்தனக் கூடு ஊா்வலமும் நடைபெறுகிறது.

விழாவின் 2ஆம் நாளான செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூன் 30) மாலை 6.30 மணியளவில் தா்கா வளாகத்தில் நெய் விளக்கு ஏற்றுதல் வைபவம் நடைபெறும். இரவு 8 மணியளவில் இன்னிசை நிகழ்ச்சியும், 10 மணியளவில் இஸ்லாமிய இன்னிசை நிகழ்ச்சியும் நடைபெறவுள்ளது. புதன்கிழமை (ஜூலை 1) மாலை 5.30 மணியளவில் மதரஸா ஆண்டு விழா நடைபெறுகிறது. ஏற்பாடுகளை கந்தூரி விழாக் குழுவினா் செய்துள்ளனா்.

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