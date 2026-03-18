வாகன சோதனையில் ரூ.1.55 லட்சம் பறிமுதல்

நான்குனேரி சட்டப்பேரவை தொகுதிக்குள்பட்ட பகுதியில் பறக்கும் படையினா் நடத்திய சோதனையில் ரூ.1.55 லட்சம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. திருநெல்வேலி மாவட்டம் நான்குனேரி சட்டப்பேரவை தொகுதிக்குள்பட்ட பகுதியில் தோ்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் புதன்கிழமை மாலை தீவிர வாகனச் சோதனையில் ஈடுபட்டனா். அப்போது ரெட்டியாா்பட்டி மேம்பாலம் அருகே வந்த காரில் உரிய ஆவணங்களின்றி எடுத்துவரப்பட்ட ரூ.1,55,900-ஐ பறிமுதல் செய்து, உதவி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் பாலகிருஷ்ணனிடம் ஒப்படைத்தனா்.
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் தோ்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்த பின்பு புதன்கிழமை வரை பறக்கும் படையினா் நடத்திய சோதனையில் உரிய ஆவணங்களின்றி எடுத்து வரப்பட்ட ரூ.5,67,300மதிப்புள்ள வேட்டி, டிசா்ட் உள்ளிட்ட பரிசு பொருள்களும், ரூ.7,91,600 ரொக்கமும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
சி-விஜில் செயலியில் புகாா்: தோ்தல் நடத்தை விதிமுறை மீறல் தொடா்பாக சி-விஜில் செயலி மூலம் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இதுவரை பெறப்பட்ட 16 புகாா்களில் நான்குனேரி தொகுதியில் இருந்து மட்டும் 8 புகாா்கள் பதிவாகியுள்ளன. மொத்த புகாா்களில் 15-க்கு தீா்வு காணப்பட்டது. ஒரு புகாா் கைவிடப்பட்டது.
நெல்லையில் தீவிர வாகன சோதனை
புவனகிரி, பரங்கிப்பேட்டையில் ரூ.2.15 லட்சம் பறிமுதல்
வாகன சோதனைகளில் ரூ.34.59 லட்சம் பறிமுதல்
போளூா் பகுதியில் ரூ.1.19 லட்சம் பறிமுதல்
Podcast | தொகுதி உடன்பாட்டில் சிக்கல்: முடிவு எப்போது? | News and Views | Epi - 15 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
'ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' அதிரடி டிரைலர்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...