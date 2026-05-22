Dinamani
பருவநிலை குறித்த ஐ.நா. தீா்மானம்: வாக்கெடுப்பைப் புறக்கணித்த இந்தியாநீட் வினாத் தாள் கசிவு: என்டிஏ அதிகாரிகளிடம் நாடாளுமன்றக் குழு விசாரணைஜனவரி - மாா்ச் காலாண்டில் வாகனக் கடன் வீழ்ச்சி; தங்கக் கடன் எழுச்சி!இந்தியாவில் மின் நுகா்வு புதிய உச்சம்!கரோனாவுக்கு பிறகு வலுவடைந்த தமிழக அவசர சுகாதார அமைப்பு: சென்னை ஐஐடி ஆய்வில் தகவல்
/
திருநெல்வேலி

கொக்கிரகுளத்தில் புதிய ஆதாா் சேவை மையம் திறப்பு

திருநெல்வேலி கொக்கிரகுளத்தில் புதிய ஆதாா் சேவை மையம் வியாழக்கிழமை திறந்து வைக்கப்பட்டது.

News image

கொக்கிரகுளத்தில் ஆதாா் சேவை மையத்தை வியாழக்கிழமை திறந்து வைத்து குத்துவிளக்கேற்றினாா் ஆட்சியா் இரா.சுகுமாா். உடன்,

Updated On :22 மே 2026, 6:04 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருநெல்வேலி கொக்கிரகுளத்தில் புதிய ஆதாா் சேவை மையம் வியாழக்கிழமை திறந்து வைக்கப்பட்டது.

கொக்கிரகுளம் ரோஸ் மஹால் அருகில் மஐஈஅஐ ஆதாா் சேவை மையத்தை மாவட்ட ஆட்சியா் இரா.சுகுமாா் வியாழக்கிழமை திறந்து வைத்தாா். இந்த மையத்தில் ஆதாா் பதிவு, மக்கள் தொகை விவரங்கள் மற்றும் உயிா்வள தகவல் புதுப்பித்தல், பிழைதிருத்தம், குறைதீா் சேவைகள் உள்ளிட்ட அனைத்து ஆதாா் சேவைகளும் ஒரே இடத்தில் வழங்கப்பட உள்ளது.

மாற்றுத்திறனாளிகள் உள்ளிட்ட அனைவரும் எளிதில் பயன்படுத்தக்கூடிய வகையில் சக்கர நாற்காலி வசதி, கழிப்பறை, தனிப்பட்ட குறைதீா் அமைப்பு போன்ற வசதிகளுடன் இம்மையம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மையம் அனைத்து நாள்களிலும் செயல்படும்.

ஆதாா் சேவைகளைப் பெறுவதற்கு, ஆதாா் அபாயின்ட்மென்ட் போா்டல் வாயிலாக ட்ற்ற்ல்ள்://க்ஷா்ா்ந்ஹல்ல்ா்ண்ய்ற்ம்ங்ய்ற்.ன்ண்க்ஹண்.ஞ்ா்ஸ்.ண்ய்/ என்ற இணையதளத்தில் முன்பதிவு செய்யலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

திறப்பு விழாவில் மஐஈஅஐ மண்டல அலுவலக துணை இயக்குநா் (பெங்களூரு) பிரியா ஸ்ரீகுமாா், துணை மேலாளா் சைதன்யா மோபுரு, மேலாளா்கள் எம்.எஸ். குணசேகரன், ம.கலையரசன் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.

தொடர்புடையது

விழுப்புரம் நகரில் புதிய ஆதாா் சேவை மையம் தொடக்கம்

விழுப்புரம் நகரில் புதிய ஆதாா் சேவை மையம் தொடக்கம்

விருதம்பட்டில் புதிய ஆதாா் சேவை மையம்: ஆட்சியா் திறந்து வைத்தாா்

விருதம்பட்டில் புதிய ஆதாா் சேவை மையம்: ஆட்சியா் திறந்து வைத்தாா்

கெங்கவல்லி, ஆத்தூா் சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கான வாக்கு எண்ணும் மையத்தை ஆட்சியா் ஆய்வு

கெங்கவல்லி, ஆத்தூா் சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கான வாக்கு எண்ணும் மையத்தை ஆட்சியா் ஆய்வு

ஆதாா் பதிவு மையத்தை சீரமைக்கக் கோரிக்கை

ஆதாா் பதிவு மையத்தை சீரமைக்கக் கோரிக்கை

விடியோக்கள்

அமைச்சரவையில் விசிக! திருமாவளவன் அறிவிப்பு! | VCK | TVK

அமைச்சரவையில் விசிக! திருமாவளவன் அறிவிப்பு! | VCK | TVK

Podcast | TVK அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: தனித்துவிடப்படும் DMK | Epi - 38 | News and Views

Podcast | TVK அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: தனித்துவிடப்படும் DMK | Epi - 38 | News and Views

Petrol விலை உயர்வு ஏன் ஆபத்து? இந்தியாவுக்கு வரும் Warning Signals!

Petrol விலை உயர்வு ஏன் ஆபத்து? இந்தியாவுக்கு வரும் Warning Signals!

ஹார்திக் கேப்டன்சியால் தோற்கிறதா மும்பை?: ரோஹித், திலக், சூர்யா மீது கேள்வி!

ஹார்திக் கேப்டன்சியால் தோற்கிறதா மும்பை?: ரோஹித், திலக், சூர்யா மீது கேள்வி!