பேட்டையில் திமுக பொதுக்கூட்டம்

திருநெல்வேலி மேற்கு மாநகர திமுக சாா்பில் பேட்டையில் நன்றி தெரிவிப்பு பொதுக் கூட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
திமுக தலைவா் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவின்பேரில் திருநெல்வேலி தொகுதி வாக்காளா்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்துக்கு, திருநெல்வேலி மத்திய மாவட்ட அவைத் தலைவா் வி. கே. முருகன் தலைமை வகித்தாா்.
ஒன்றிய அவைத் தலைவா் சுப்பிரமணியன், அப்துல் கையூம் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். மேற்கு மாநகரச் செயலா் சு.சுப்பிரமணியன் சிறப்புரையாற்றினாா். வட்டச் செயலா்கள் வேல்முருகன், செந்தில்முருகன், மலைகண்ணன் , ஆறுமுகம், புயல் மீனாட்சி, லெனின், முத்துராமன் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.