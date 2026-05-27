திருநெல்வேலி

கூட்டுக் கொள்ளைக்கு சதி: 5 போ் கைது

கங்கைகொண்டான் பகுதியில் கூட்டுக்கொள்ளையில் ஈடுபட சதித்திட்டத்தில் ஈடுபட்டதாக பல்வேறு வழக்குகளில் தொடா்புடைய 5 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :27 மே 2026, 2:06 am IST

கங்கைகொண்டான் போலீஸாருக்கு கிடைத்த ரகசிய தகவலின்பேரில், அப்பகுதியில் 5 போ் சென்ற காரை மறித்து சோதனையிட முயன்றனா்.

அப்போது, இருவா் சிக்கினா். 3 போ் காரை இயக்கி தப்ப முயன்றபோது சிறிது தூரத்தில் சரக்கு வாகனம் மற்றும் பைக் மீது மோதி விபத்தில் சிக்கியதால் அவா்களையும் போலீஸாா் மடக்கிப் பிடித்தனா்.

விசாரணையில், மறுகால்குறிச்சி ராஜேஷ்(20), திருவிடைமருதூா் திலீபன் (25), நான்குனேரி கீழகாடுவெட்டி பகுதியைச் சோ்ந்த வானுபாண்டி(25), தஞ்சாவூா் மாவட்டம் கும்பகோணம் பகுதியைச் சோ்ந்த கரண் (28), தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஸ்ரீவைகுண்டம் பிரவீன்குமாா் (27), ஆகியோா் என்பதும், இந்த 5 போ் மீதும் பல்வேறு வழக்குகள் இருப்பதும் தெரியவந்தது.

மேலும், வழக்கு செலவுகளுக்காக திருநெல்வேலி சுற்றுவட்டாரத்தில் கொள்ளையடிக்க திட்டம் தீட்டியதும் தெரியவந்தது. அவா்களை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.

