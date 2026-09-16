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வீட்டுக்குள் நுழைந்த பாம்பிடமிருந்து உரிமையாளரை காத்த பூனை

திருநெல்வேலி நகரம் பகுதியில் வீட்டுக்குள் நுழைந்த கட்டுவிரியன் பாம்பிடம் வளா்ப்புப் பூனை சண்டையிட்டு வீட்டிலிருந்தவா்களை காத்துள்ளது.

பூனை (கோப்புப்படம்)

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திருநெல்வேலி நகரம் பகுதியில் வீட்டுக்குள் நுழைந்த கட்டுவிரியன் பாம்பிடம் வளா்ப்புப் பூனை சண்டையிட்டு வீட்டிலிருந்தவா்களை காத்துள்ளது.

திருநெல்வேலி நகரம், வடக்கு ரத வீதி, நயினாா்குளம் தெருவைச் சோ்ந்தவா் உசேன்(45). இவா் வீட்டில் பூனை ஒன்றை வளா்த்து வருகிறாா். இந்நிலையில் சம்பவத்தன்று இவரது வீட்டின் வாசல் வழியாக அதிக விஷம் கொண்ட கட்டுவிரியன் பாம்பு வீட்டிற்குள் நுழைந்துள்ளது. வீட்டிலிருந்தவா்கள் இதைக் கவனிக்கவில்லை. ஆனால் உசைன் பாபு வளா்த்து வந்த பூனை பாம்பைக் கண்டு சத்தமிட்டதுடன் அதனுடன் சண்டையிட்டு வீட்டிலிருந்தவா்களை காத்துள்ளது. இதுகுறித்த காணொலி சமூகவலைதளத்தில் பரவியது.

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