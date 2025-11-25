தூத்துக்குடியில் மழைநீா் சூழ்ந்த பகுதிகளில் எம்.பி. ஆய்வு
தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடியில் மழைநீா் சூழ்ந்த பகுதிகளில் கனிமொழி எம்.பி., செவ்வாய்க்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
தூத்துக்குடி சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் சில நாள்களாக பெய்துவரும் கனமழை காரணமாக, மாநகராட்சிக்குள்பட்ட ரஹ்மத் நகா், ஆதி பராசக்தி நகா், மச்சாதுநகா், மாவட்ட தொழில் மையம் ஆகிய பகுதிகளில் தண்ணீா் தேங்கியுள்ளது.
இதையடுத்து கனிமொழி எம்.பி., வெள்ளநீா் தேங்கி இருக்கும் இடங்களை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா். பின்னா், மோட்டாா் பம்புகள் மூலமாக வெள்ளநீரை வெளியேற்றும் பணிகள் குறித்து அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினாா். தொடா்ந்து அப்பகுதி மக்களிடம் குறைகளை கேட்டறிந்தாா்.
ஆய்வின்போது, சமூக நலன் மற்றும் மகளிா் உரிமைத் துறை அமைச்சா் பி.கீதாஜீவன், மாவட்ட ஆட்சியா் க.இளம்பகவத், மாநகராட்சி மேயா் ஜெகன் பெரியசாமி, மாநகராட்சி ஆணையா் சி.ப்ரியங்கா மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனா்.