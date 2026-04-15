ஆறுமுகனேரி கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடு

தமிழ்ப் புத்தாண்டை முன்னிட்டு ஆறுமுகனேரியில் உள்ள கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெற்றன.
ஆறுமுகனேரி சோமசுந்தரி அம்மன் சமேத சோமநாத சுவாமி கோயிலில் கணபதி ஹோமம், வேதிகா அா்ச்சனை, யாகசாலை பூஜை, அன்னாபிஷேகம், அலங்கார தீபாராதனை நடைபெற்றது. ஆறுமுகனேரி விநாயகா் கோயில் தெரு உச்சினிமாகாளி அம்மன், சந்தனமாரி யம்மன் கோயில்களில் அன்னாபிஷேகம், அலங்கார தீபாராதனைகள் நடைபெற்றன. ஆறுமுகனேரி, தெப்பகுளக்கரை சித்தி விநாயகா் கோயில் லெட்சுமி மாநகரம், மாரியம்மன் கோயில், மேலத்தெரு முத்தாரம்மன் கோயில் உள்ளிட்ட கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது. ஆறுமுகனேரி லெட்சுமி மாநகரம் நடராஜ தேவார பஜனை ஆலயம், விநாயகா் கோயில் தெரு சைவசித்தாந்த சங்கம் சாா்பில் வீதி பாராயணம், பஜனைகள் நடைபெற்றன.
தொடர்புடையது
ராம நவமி விழா: பெரியகுளம் பகுதி கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடு
ராமநவமி: பெருமாள் கோயில்களில் சிறப்பு பூஜை
கோயில்களில் சனிப் பெயா்ச்சி வழிபாடு
ஆறுமுகனேரியில் அய்யா அவதார தின விழா
#ipl2026 | ராஜஸ்தானைக் கலங்கடித்த அறிமுக வீரர்: யார் இந்த பிரஃபுல் ஹிங்கே? | Praful Hinge |
தவெக தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! அறிவித்த விஜய்! | Vijay full speech
#ipl2026 | கொல்கத்தாவை வீழ்த்தி வெற்றிநடையைத் தொடருமா சிஎஸ்கே? | CSK vs KKR Match Preview |
