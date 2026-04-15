Dinamani
தூத்துக்குடி

ஆறுமுகனேரி கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடு

தமிழ்ப் புத்தாண்டை முன்னிட்டு ஆறுமுகனேரியில் உள்ள கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெற்றன.

ஆறுமுகனேரியில் நடைபெற்ற வீதி பாராயணம், சிறப்பு அலங்காரத்தில் தெப்பக்குளக்கரை சித்தி விநாயகா்.

Updated On :14 ஏப்ரல் 2026, 8:20 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழ்ப் புத்தாண்டை முன்னிட்டு ஆறுமுகனேரியில் உள்ள கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெற்றன.

ஆறுமுகனேரி சோமசுந்தரி அம்மன் சமேத சோமநாத சுவாமி கோயிலில் கணபதி ஹோமம், வேதிகா அா்ச்சனை, யாகசாலை பூஜை, அன்னாபிஷேகம், அலங்கார தீபாராதனை நடைபெற்றது. ஆறுமுகனேரி விநாயகா் கோயில் தெரு உச்சினிமாகாளி அம்மன், சந்தனமாரி யம்மன் கோயில்களில் அன்னாபிஷேகம், அலங்கார தீபாராதனைகள் நடைபெற்றன. ஆறுமுகனேரி, தெப்பகுளக்கரை சித்தி விநாயகா் கோயில் லெட்சுமி மாநகரம், மாரியம்மன் கோயில், மேலத்தெரு முத்தாரம்மன் கோயில் உள்ளிட்ட கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது. ஆறுமுகனேரி லெட்சுமி மாநகரம் நடராஜ தேவார பஜனை ஆலயம், விநாயகா் கோயில் தெரு சைவசித்தாந்த சங்கம் சாா்பில் வீதி பாராயணம், பஜனைகள் நடைபெற்றன.

தொடர்புடையது

ராம நவமி விழா: பெரியகுளம் பகுதி கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடு

ராம நவமி விழா: பெரியகுளம் பகுதி கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடு

ராமநவமி: பெருமாள் கோயில்களில் சிறப்பு பூஜை

ராமநவமி: பெருமாள் கோயில்களில் சிறப்பு பூஜை

கோயில்களில் சனிப் பெயா்ச்சி வழிபாடு

கோயில்களில் சனிப் பெயா்ச்சி வழிபாடு

ஆறுமுகனேரியில் அய்யா அவதார தின விழா

ஆறுமுகனேரியில் அய்யா அவதார தின விழா

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | ராஜஸ்தானைக் கலங்கடித்த அறிமுக வீரர்: யார் இந்த பிரஃபுல் ஹிங்கே? | Praful Hinge |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | ராஜஸ்தானைக் கலங்கடித்த அறிமுக வீரர்: யார் இந்த பிரஃபுல் ஹிங்கே? | Praful Hinge |

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! அறிவித்த விஜய்! | Vijay full speech
வீடியோக்கள்

தவெக தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! அறிவித்த விஜய்! | Vijay full speech

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | கொல்கத்தாவை வீழ்த்தி வெற்றிநடையைத் தொடருமா சிஎஸ்கே? | CSK vs KKR Match Preview |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | கொல்கத்தாவை வீழ்த்தி வெற்றிநடையைத் தொடருமா சிஎஸ்கே? | CSK vs KKR Match Preview |

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு