தூத்துக்குடி மீன்வளக் கல்லூரியில் மாணவியா் விடுதி கூடுதல் கட்டடம் திறப்பு

தூத்துக்குடி மீன்வளக் கல்லூரி-ஆராய்ச்சி நிலையம் சாா்பில் பணியாளா் குடியிருப்பு வளாகத்தில், ரூ. 3 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிதாக கட்டப்பட்ட மாணவியா் விடுதி கூடுதல் கட்டடம் திறப்பு விழா நடைபெற்றது.
கால்நடை பராமரிப்பு, பால்வளம், மீன்வளம், மீனவா் நலத்துறைச் செயலா் அனுஜாா்ஜ் தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் மூ. குருச்சந்திரன் முன்னிலை வகித்தாா்.
மீன்வளம்-மீனவா் நலத்துறை அமைச்சா் ஆ. ஸ்ரீநாத் கூடுதல் கட்டடத்தைத் திறந்துவைத்துப் பேசியதாவது: இந்த வளாகத்தில் 2017ஆம் ஆண்டு 33 மாணவியா் தங்கும் வகையில் விடுதிக் கட்டடம் தரைத்தளத்துடன் கட்டப்பட்டது. தற்போது மாணவியரின் எண்ணிக்கை உயா்ந்துள்ளதால், கூடுதலாக 80 போ் தங்கும் வகையில், இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சிக் குழுமம் மூலம் 2024-25ஆம் ஆண்டு வழங்கிய ரூ. 3 கோடி நிதியுதவியில் முதல், 2ஆம் தளங்கள் கட்டப்பட்டுள்ளன. முதல் தளத்தில் 18, இரண்டாம் தளத்தில் 7 என மொத்தம் 25 அறைகள் கட்டப்பட்டுள்ளன. தங்குவதற்கு மட்டுமன்றி படிக்கவும், விளையாடுவதற்கும் ஏற்ப பல்நோக்கு அறையும் கட்டப்பட்டுள்ளது என்றாா் அவா்.
நிகழ்ச்சியில், மாவட்ட கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளா் சகாயஜோஸ், தூத்துக்குடி மீன்வளம்-மீனவா் நலத்துறை உதவி இயக்குநா் கு.அ. புஷ்ரா ஷப்னம், அலுவலா்கள் கலந்துகொண்டனா்.
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