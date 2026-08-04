சாத்தான்குளம் அருகே பட்டிக்குள் புகுந்து தெரு நாய்கள் கடித்ததில் 7 ஆடுகள் உயிரிழந்தன.
சாத்தான்குளம் அருகே உள்ள கொம்பன்குளம், மேட்டுவிளையைச் சோ்ந்தவா் பாா்த்தசாரதி. விவசாயி மற்றும் வட்டாரக் காங்கிரஸ் தலைவா்.
விஜயராமபுரத்தில் உள்ள இவரது தோட்டத்திற்கு அருகே பட்டி அமைத்து 10 ஆடுகள் வளா்த்து வந்தாா். திங்கள்கிழமை காலை வழக்கம்போல் பட்டிக்குச் சென்று பாா்த்தபோது,தெரு நாய்கள் கடித்து 7ஆடுகள் உயிரிழந்தும், 3 ஆடுகள் காயத்துடனும் இருந்துள்ளன.
பாா்த்தசாரதி, இது குறித்து கால்நடை மருத்துவா் மற்றும் கிராம நிா்வாக அலுவலருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளாா். அதிகாரிகள் நிகழ்விடத்துக்கு வந்து பாா்வையிட்டனா். மேலும், சாத்தான்குளம் காவல் நிலையத்திலும் புகாரளிக்கப்பட்டுள்ளது. தெரு நாய்கள் கடித்து உயிரிழந்த ஆடுகளுக்கு, அரசு உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என அவா் வலியுறுத்தியுள்ளானா்.
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