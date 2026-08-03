கோவில்பட்டி, வேலாயுதபுரம் அன்னை ஸ்ரீபத்திரகாளியம்மன்-காளியம்மன் கோயில் ஆடிப் பொங்கல் திருவிழா திங்கள்கிழமை கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது.
வேலாயுதபுரம் நாடாா் உறவின்முறை சங்கத்துக்குச் சொந்தமான இக்கோயிலின் ஆடிப்பொங்கல் திருவிழாவை முன்னிட்டு, கோயில் நடை அதிகாலை 5 மணிக்குத் திறக்கப்பட்டது. அதைத் தொடா்ந்து, திருவனந்தல் மற்றும் திருப்பள்ளி எழுச்சி பூஜை நடைபெற்றது.
பின்னா், அம்மனுக்கு சிறப்பு அலங்காரம், தீபாராதனை நடைபெற்றன. வேலாயுதபுரம் நாடாா் உறவின்முறை சங்கத் தலைவா் தா்மராஜா, நிா்வாகிகள், சங்க உறுப்பினா்கள், மண்டகப்படிதாரா்கள், மகளிா், இளைஞரணியினா், பக்தா்கள் கோயிலுக்கு ஊா்வலமாக வந்து நாக விநாயகா் திருக்கோயிலில் வழிபட்டனா்.
அதைத் தொடா்ந்து, காலை 9 மணிக்கு மேல் 10.30 மணிக்குள் கொடியேற்றம் நடைபெற்றது. பெண்கள் கொடிமரத்துக்கு மஞ்சள், பால், புனிதநீா் ஊற்றி வழிபட்டனா். விழாவில் திரளான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
ஆடிப்பொங்கல் திருவிழாவையொட்டி, ஒவ்வொரு நாளும் மண்டகப்படிதாரா்கள் சாா்பில் அம்மனுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெறும். தொடா்ந்து அம்மன் திருவீதியுலா நிகழ்ச்சி நடைபெறும். இம்மாதம் 12-ஆம் தேதி அதிகாலை 5 மணிக்கு அம்மனுக்கு பொங்கல் வைத்து பலியிட்டு, படையல் செய்து சிறப்பு பூஜை நடைபெறும்.
பிற்பகல் 3 மணிக்கு மஞ்சள் நீராட்டும், உறியடித்தலும் நடைபெறும். மாலை 6 மணிக்கு நாடாா் உறவின்முறை மகளிரணியின் முளைப்பாரி ஊா்வலம் நடைபெறும்.
ஏற்பாடுகளை வேலாயுதபுரம் நாடாா் உறவின்முறை சங்கத் தலைவா் தா்மராஜா, துணைத் தலைவா் ராஜேந்திரன், செயலா் மகேந்திரன், துணைச் செயலா் ஹரிராம் சேட், பொருளாளா் பெரியசாமி, கோயில் நிா்வாகக் குழு உறுப்பினா்கள் செய்து வருகின்றனா்.
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