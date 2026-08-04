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தூத்துக்குடி

தூத்துக்குடியில் ஆக. 7, 12 தேதிகளில் குடிநீா் விநியோகம் நிறுத்தம்

தூத்துக்குடி மாநகராட்சி பகுதிகளில் ஆக. 7, 12 ஆகிய தேதிகளில் குடிநீா் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என மாநகராட்சி நிா்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

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குடிநீர் விநியோகம் நிறுத்தம் - பிரதிப் படம்

Updated On :5 ஆகஸ்ட் 2026, 12:11 am IST

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தூத்துக்குடி மாநகராட்சி பகுதிகளில் ஆக. 7, 12 ஆகிய தேதிகளில் குடிநீா் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என மாநகராட்சி நிா்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து மாநகராட்சி ஆணையா் சி. ப்ரியங்கா வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: தூத்துக்குடி மாநகராட்சி பகுதிகளுக்கு குடிநீா் விநியோகம் செய்யப்படும் வல்லநாடு தலைமை நீரேற்று நிலையப் பகுதியில், கலியாவூரிலிருந்து வல்லநாடு குடிநீா் சுத்திகரிப்பு நிலையத்துக்கு வரும் பிரதான குடிநீா் குழாயில் பெரிய அளவிலான உடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

இதனால் குடிநீா் பெருமளவில் வெளியேறுவதால், அதை சீரமைக்கும் பணிகள் நடைபெறவுள்ளன. எனவே, வருகிற வெள்ளிக்கிழமை (ஆக. 7) தூத்துக்குடி மாநகராட்சி பகுதிகளுக்கு குடிநீா் விநியோகம் இருக்காது.

மேலும், கொம்புகாரநத்தம் உபமின் நிலையத்தில் மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் ஆக. 12ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளதால், அன்றைய தினம் மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் குடிநீா் விநியோகம் நிறுத்தப்படுமென அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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