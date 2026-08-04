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தூத்துக்குடி

மாடியில் இருந்து தவறி விழுந்த வட மாநில தொழிலாளி பலி

கோவில்பட்டியில் மாடியில் இருந்து கீழே விழுந்ததில் வட மாநிலத் தொழிலாளி உயிரிழந்தாா்.

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பிரதிப் படம்

Updated On :5 ஆகஸ்ட் 2026, 12:28 am IST

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கோவில்பட்டியில் மாடியில் இருந்து கீழே விழுந்ததில் வடமாநிலத் தொழிலாளி உயிரிழந்தாா்.

ஒடிசா மாநிலம் பாலேஸ்வா் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்தவா் தீபக் சாகு (25). இவா் கோவில்பட்டி கிருஷ்ணா நகரில் உள்ள ஒரு வீட்டில் தங்கி உள்ள சுமாா் 8 பேருக்கு சமையல் செய்து கொடுத்து வந்ததாராம்.

இந்த நிலையில் இவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு மாடியில் கைப்பேசியில் பேசிக் கொண்டிருந்தபோது, திடீரென கீழே விழுந்ததில் காயம் அடைந்தாா்.

அவரை கோவில்பட்டி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனா். அவரை பரிசோதித்த மருத்துவா்கள் அவா் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக கூறினா்.

இதுகுறித்து மேற்கு காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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