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தூத்துக்குடி

‘தவெக அரசின் 100 நாள் ஆட்சி மக்களுக்கு வேதனையான நாள்கள்’

தவெக அரசின் 100 நாள் ஆட்சி, தமிழக மக்களுக்கு வேதனையான நாள்களாகவே உள்ளதாக, பாஜக மாநிலத் தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன் கூறினாா்.

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நயினாா் நாகேந்திரன் - கோப்புப் படம்

Updated On :19 ஆகஸ்ட் 2026, 1:10 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தவெக அரசின் 100 நாள் ஆட்சி, தமிழக மக்களுக்கு வேதனையான நாள்களாகவே உள்ளதாக, பாஜக மாநிலத் தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன் கூறினாா்.

தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தில் செய்தியாளா்களிடம் அவா் செவ்வாய்க்கிழமை கூறியதாவது: கா்நாடகத்தில் நடந்த துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவத்துக்கு அந்த மாநில முதல்வருக்கு பாஜக சாா்பில் கடும் கண்டனத்தைத் தெரிவிக்கிறேன். ஒருவரின் உயிரைப் பறிக்க யாருக்கும் உரிமையில்லை.

தமிழக அமைச்சா்கள் அனைவரும் ஏற்கெனவே தங்களது வேலையைத் தொடங்கிவிட்டனா். அந்த வேலை என்ன என்பது உங்களுக்குத் தெரியும். யாா், யாா், எங்கு வாங்குகின்றனா் என்பது தொடா்பான பட்டியல் எங்களிடம் உள்ளது. தமிழக முதல்வரின் துறையிலும் டெண்டா் முறைகேடுகள் உள்ளன. அனைத்து விஷயங்களையும் விரைவில் வெளியிடுவோம்.

தவெக அரசின் 100 நாள் ஆட்சி என்பது மக்களுக்கு வேதனையான நாள்களாகவே உள்ளன என்றாா் அவா்.

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