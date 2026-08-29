அமைச்சா் பெயரைச் சொல்லி ஒப்பந்ததாரா்களுக்கு மிரட்டல்! தவெகவினா் மீது மேயா் குற்றச்சாட்டு
அமைச்சா் பெயரைச் சொல்லி ஒப்பந்ததாரா்களை தவெகவினா் மிரட்டுவதாக, தூத்துக்குடி மாநகராட்சிக் கூட்டத்தில் மேயா் ஜெகன் பெரியசாமி குற்றஞ்சாட்டினாா்.
மாநகராட்சிக் கூட்டத்தில் பேசிய மேயா் ஜெகன் பெரியசாமி.
அமைச்சா் பெயரைச் சொல்லி ஒப்பந்ததாரா்களை தவெகவினா் மிரட்டுவதாக, தூத்துக்குடி மாநகராட்சிக் கூட்டத்தில் மேயா் ஜெகன் பெரியசாமி குற்றஞ்சாட்டினாா்.
தூத்துக்குடி மாநகராட்சி சாதாரணக் கூட்டம், மாமன்றக் கூட்டரங்கில் மேயா் தலைமையில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. மாநகராட்சி ஆணையா் சி.ப்ரியங்கா, துணை மேயா் ஜெனிட்டா ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
இக்கூட்டத்தை தொடங்கிவைத்து மேயா் பேசியதாவது:
தூத்துக்குடி மாநகராட்சியில் கடந்த 4 ஆண்டுகளாக மேற்கொள்ளப்பட்ட பல்வேறு நடவடிக்கைகளால் இம்மாநகரம் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வளா்ச்சிப் பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறது.
7 நாள்களுக்கு ஒருமுறை குடிநீா் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வந்த காலம் மாறி தினமும் குடிநீா் வழங்கும் நிலைக்கு மாநகராட்சி கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. ஆற்றில் வறட்சி ஏற்பட்டாலும் குடிநீா் தேவைக்கான வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதனால் தண்ணீா் தட்டுப்பாடு அபாயம் இல்லை.
மேலும், மாநகரில் மழைநீா் தேங்கும் பிரச்னைக்கு தீா்வு காணப்பட்டுள்ளது. ஒரே நாளில் 10 செ.மீ. மழை பெய்தாலும் தண்ணீா் தேங்காத வகையில் வடிகால் வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 3 நீா்போக்கு வழித்தடங்கள் மட்டுமே இருந்த நிலையில், தற்போது 14 வழித்தடங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
நகரை பசுமையாக்குதல், அழகுபடுத்துதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. ஆட்சி மாறினாலும் மாநகராட்சியின் வளா்ச்சிப் பணிகள் தொடா்கின்றன என்றாா் அவா்.
தொடா்ந்து, கூட்டப் பொருளை மாநகராட்சி ஊழியா் வாசிக்கத் தொடங்கியதும், தூத்துக்குடி புதிய பேருந்து நிலையத்தை மேம்படுத்த ரூ.90 கோடி நிதி ஒதுக்கிய தமிழக அரசுக்கு நன்றி தெரிவித்து தீா்மானம் நிறைவேற்ற வேண்டும் என அதிமுகவில் இருந்து தவெகவில் இணைந்த மாமன்ற உறுப்பினா் மந்திரமூா்த்தி வலியுறுத்தினாா்.
இதேபோல், தனது வாா்டில் புதிதாக திறக்கப்பட்ட ரேஷன் கடையின் கல்வெட்டில் அமைச்சா் மதன்ராஜா பெயரை இடம்பெறச் செய்ய வேண்டும் என திமுகவில் இருந்து தவெகவில் இணைந்த மாமன்ற உறுப்பினா் ராமா் கோரிக்கை விடுத்தாா்.
வாக்குவாதம்: இந்த உறுப்பினா்களின் கோரிக்கைகளுக்கு திமுக உறுப்பினா்கள் கடும் எதிா் குரல் எழுப்பியபடி முன்பகுதிக்கு வந்ததால் இரு தரப்பினருக்கும் இடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.
அப்போது, மேயா் குறுக்கிட்டு பேசியது: புதிய பேருந்து நிலைய விரிவாக்கத் திட்டம் திமுக ஆட்சியில் வகுக்கப்பட்டது. தற்போது நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்பதற்காகவே இந்த அரசுக்கு நன்றி தெரிவித்து தீா்மானம் நிறைவேற்ற முடியாது.
மேலும், ரேஷன் கடை கட்டடம் ஓட்டப்பிடாரம் தொகுதி முன்னாள் திமுக எம்எல்ஏ சண்முகையாவின் நிதியில் இருந்து கட்டப்பட்டது. அமைச்சா் மதன்ராஜா எந்த வளா்ச்சிப் பணிக்கும் நிதி ஒதுக்கவில்லை. எனவே, அவரது பெயரை கல்வெட்டில் பதிக்க முடியாது.
தூத்துக்குடி மாநகராட்சியில் ஏற்கெனவே பணியாற்றிய சில அதிகாரிகள் தற்போது அமைச்சா் பெயரைச் சொல்லி மாநகராட்சி ஒப்பந்ததாரா்களை மிரட்டி வருகின்றனா். இதுதொடா்பாக லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
தூத்துக்குடி மாநகரம் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வளா்ச்சியைப் பெறும் வகையில் அடுத்த 10 ஆண்டுகளுக்கான திட்டங்களை உருவாக்கியுள்ளோம். யாா் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் இந்தத் திட்டங்களை மாற்ற முடியாது.
இதனிடையே, தூத்துக்குடியில் மாநகராட்சிப் பணிகளை தங்களுக்குத்தான் வழங்க வேண்டும் எனக் கூறி, அமைச்சா் பெயரைச் சொல்லி அதிகாரிகளையும் ஒப்பந்ததாரா்களையும் தவெகவினா் மிரட்டி வருகின்றனா். இதுதொடா்பாக நானே முன்னின்று காவல் துறையில் புகாா் அளிக்க உள்ளேன் என்றாா் அவா்.
ஆணையா் சி.ப்ரியங்கா பேசுகையில், வரியினங்களை ஒழுங்குபடுத்தும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இதற்கு பொதுமக்கள் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.
வெளிநடப்பு: இதனிடையே, தவெகவில் இணைந்த மந்திரமூா்த்தி, ராமா் ஆகிய இரு கவுன்சிலா்களும் மேயா் மற்றும் திமுக உறுப்பினா்களைக் கண்டித்து கோஷங்களை எழுப்பியபடி கூட்டத்திலிருந்து வெளிநடப்பு செய்தனா்.
சிறப்புத் தீா்மானம்: தூத்துக்குடி போல்டன்புரத்தில் உள்ள சமுதாய நலக்கூடத்தை மீண்டும் மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வருவது தொடா்பான மேயரின் சிறப்புத் தீா்மானம் மற்றும் கூட்டப் பொருளில் இடம்பெற்ற 16 தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
கூட்டத்தில் மண்டலத் தலைவா்கள், மாமன்ற உறுப்பினா்கள், மாநகராட்சி அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
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