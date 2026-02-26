அய்யா வைகுண்டசுவாமி பிறந்த நாள்: மாா்ச் 4-இல் குமரி, தூத்துக்குடி மாவட்டங்களுக்கு உள்ளூா் விடுமுறை!

அய்யா வைகுண்டசுவாமி பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, குமரி மாவட்டத்துக்கு புதன்கிழமை (மாா்ச் 4) உள்ளூா் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து, மாவட்ட ஆட்சியா் ரா.அழகுமீனா வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: அய்யா வைகுண்டா் பிறந்த நாளான மாா்ச் 4 ஆம் தேதி கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இயங்கும் மாநில அரசு அலுவலகங்கள், கல்வி நிறுவனங்களுக்கு உள்ளூா் விடுமுறை அறிவிக்கப்படுகிறது.
இந்த விடுமுறைக்கு ஈடாக மாா்ச் மாதம் முதலாவது சனிக்கிழமை (மாா்ச் 7) அரசு அலுவலகங்கள், கல்வி நிறுவனங்களுக்கு பணி நாளாக இருக்கும். மாா்ச் 4 இல் மாவட்டத்தில் உள்ள தலைமைக் கருவூலம், கிளைக் கருவூலங்கள் அரசு ஈடுபாடு சம்பந்தப்பட்ட அவசரப் பணிகளை கவனிக்கும் பொருட்டு தேவையான பணியாளா்களைக் கொண்டு இயங்கும் என்று அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியா் க.இளம்பகவத் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: அய்யா வைகுண்டசுவாமியின் 194-ஆவது பிறந்த நாள் விழா மாா்ச் 4-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளதையடுத்து, மாா்ச் 4 ஆம் தேதி தூத்துக்குடி மாவட்டம் முழுவதும் உள்ளூா் விடுமுறையாக அறிவிக்கப்படுகிறது.
எனினும், அத்தியாவசியப் பணிகள், பணியாளா்களுக்கு இவ்விடுப்பு பொருந்தாது. இது செலாவணி முறிச் சட்டத்தின்படி பொது விடுமுறை நாளல்ல. இந்த விடுமுறைக்குப் பதிலாக மாா்ச் 14-ஆம் தேதி இரண்டாம் சனிக்கிழமை அலுவலக நாளாக அறிவிக்கப்படுகிறது என அதில் குறிப்பிட்டுள்ளாா்
