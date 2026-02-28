தூத்துக்குடி மாவட்டம், நாகம்பட்டி மனோன்மணீயம் சுந்தரனாா் பல்கலைக்கழக கல்லூரியில் வளாத் தோ்வில் வெற்றிபெற்றவா்களுக்கு பணி நியமன ஆணை வழங்கும் விழா நடைபெற்றது.
இப்பல்கலையில் அண்மையில் நடைபெற்ற வளாகத்தோ்வில் பல்வேறு நிறுவனங்கள் பங்கேற்று நோ்காணல் நடத்தினா். அதில், 66 மாணவா் -மாணவிகள் வெற்றிபெற்று பணிகளுக்கு தோ்வு செய்யப்பட்டனா்.
இதைத் தொடா்ந்து நடைபெற்ற விழாவுக்கு, கல்லூரி முதல்வா் முருகானந்தம் தலைமை வகித்தாா். வணிக நிா்வாகவியல் துறைத் தலைவா் வினோத் வரவேற்றாா்.
தமிழ்த் துறை தலைவா் சேதுராமன், உடற்கல்வி இயக்குநா் - வேலைவாய்ப்பு அலுவலா் கணேசன், வணிக நிா்வாகவியல் துறைத் தலைவா் சிவசுப்பிரமணியன் ஆகியோா் வாழ்த்திப் பேசினா். வேலைவாய்ப்பு பெற்ற 66 பேருக்கும் கல்லூரி முதல்வா் பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கினாா்.
கணிதவியல் துறைத் தலைவா் செல்வி நன்றி கூறினாா்.
