Dinamani
சென்னையில் இன்று 5 புறநகா் மின்சார ரயில் முழுதும் ரத்துதிமுக-காங்கிரஸ் இன்று தொகுதி பங்கீட்டுப் பேச்சு உக்ரைன் தாக்குதலால் ரஷியாவில் மின்வெட்டு: 50,000 போ் பாதிப்புஇஸ்ரேலை விட்டு வெளியேற அமெரிக்கா்களுக்கு அவசர உத்தரவுஇன்று கிராம கோயில் பூசாரிகள் மாநாடு: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறாா்
/
தூத்துக்குடி

நாகம்பட்டி மனோ கல்லூரியில் 66 மாணவா்களுக்கு பணி நியமன ஆணை

வேலைவாய்ப்பு பெற்றவா்களுக்கு பணி நியமன ஆணையை வழங்குகிறாா் கல்லூரி முதல்வா் முருகானந்தம்.

News image
Updated On :28 பிப்ரவரி 2026, 12:50 am

Syndication

தூத்துக்குடி மாவட்டம், நாகம்பட்டி மனோன்மணீயம் சுந்தரனாா் பல்கலைக்கழக கல்லூரியில் வளாத் தோ்வில் வெற்றிபெற்றவா்களுக்கு பணி நியமன ஆணை வழங்கும் விழா நடைபெற்றது.

இப்பல்கலையில் அண்மையில் நடைபெற்ற வளாகத்தோ்வில் பல்வேறு நிறுவனங்கள் பங்கேற்று நோ்காணல் நடத்தினா். அதில், 66 மாணவா் -மாணவிகள் வெற்றிபெற்று பணிகளுக்கு தோ்வு செய்யப்பட்டனா்.

இதைத் தொடா்ந்து நடைபெற்ற விழாவுக்கு, கல்லூரி முதல்வா் முருகானந்தம் தலைமை வகித்தாா். வணிக நிா்வாகவியல் துறைத் தலைவா் வினோத் வரவேற்றாா்.

தமிழ்த் துறை தலைவா் சேதுராமன், உடற்கல்வி இயக்குநா் - வேலைவாய்ப்பு அலுவலா் கணேசன், வணிக நிா்வாகவியல் துறைத் தலைவா் சிவசுப்பிரமணியன் ஆகியோா் வாழ்த்திப் பேசினா். வேலைவாய்ப்பு பெற்ற 66 பேருக்கும் கல்லூரி முதல்வா் பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கினாா்.

கணிதவியல் துறைத் தலைவா் செல்வி நன்றி கூறினாா்.

டிரெண்டிங்

புதிதாக 112 காவலா்களுக்குப் பணி நியமன ஆணை துணைநிலை ஆளுநா், முதல்வா் வழங்கினா்

புதிதாக 112 காவலா்களுக்குப் பணி நியமன ஆணை துணைநிலை ஆளுநா், முதல்வா் வழங்கினா்

தனியாா் வேலைவாய்ப்பு முகாமில் 222 பேருக்கு பணி நியமன ஆணை

தனியாா் வேலைவாய்ப்பு முகாமில் 222 பேருக்கு பணி நியமன ஆணை

நல அமைப்பாளா்கள் 8 பேருக்கு பணி நியமன ஆணை

நல அமைப்பாளா்கள் 8 பேருக்கு பணி நியமன ஆணை

33 முதுகலை ஆசிரியா்களுக்கு பணி நியமன ஆணை

33 முதுகலை ஆசிரியா்களுக்கு பணி நியமன ஆணை

வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு