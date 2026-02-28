படுக்கப்பத்தில் துணை மின் நிலையம் திறப்பு

திருச்செந்தூா் கோட்டத்திற்குள்பட்ட உடன்குடி உபமின் நிலையத்திலிருந்து பிரத்யேக மின்பாதை அமைக்கப்பட்டு குறை மின்னழுத்த குறைபாட்டை சரி செய்யும் பொருட்டு சாத்தான்குளம் அருகே உள்ள படுக்கப்பத்தில் ரூ. 2.80 கோடி மதிப்பில் அமைக்கப்பட்ட துணை மின் நிலையம் திறப்பு விழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
விழாவிற்கு, மீன்வளம், மீனவா் நலம் மற்றும் கால்நடை பராமரிப்புத் துறை அமைச்சா் அனிதா ஆா். ராதாகிருஷ்ணன் தலைமை வகித்து, அலுவலகக் கட்டடத்தைத் திறந்து வைத்தாா். திருச்செந்தூா் கோட்டாட்சியா் கௌதம், சாத்தான்குளம் வட்டாட்சியா் ராஜேஸ்வரி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
செயற்பொறியாளா்கள் விஜய சங்கரபாண்டியன், ரவிக்குமாா், உதவி செயற்பொறியாளா்கள் பேச்சிமுத்து, ராம் மோகன், கணேசன், கட்சி நிா்வாகிகள், உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனா்.
டிரெண்டிங்
அரியலூரில் துணை மின் நிலையம், புதிய பள்ளிக் கட்டடங்கள் திறப்பு!
பெரம்பலூா்: துணை மின்நிலையங்கள் கூடுதல் வகுப்பறைக் கட்டடங்கள் திறப்பு!
ரூ. 6 கோடியில் குமாரமங்கலம் துணை மின் நிலையத்துக்கு அடிக்கல்!
கரிவலம்வந்தநல்லூரில் இன்று மின் நிறுத்தம்
வீடியோக்கள்
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
தினமணி வீடியோ செய்தி...
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
தினமணி வீடியோ செய்தி...
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
தினமணி வீடியோ செய்தி...