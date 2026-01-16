தூத்துக்குடி அருக லாரியின் பின்புறம் சுமை வாகனம் மோதல்: இருவா் உயிரிழப்பு
தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி அருகே நின்று கொண்டிருந்த லாரியின் பின்னால் சுமை வாகனம் மோதியதில் ஓட்டுநரும், கிளீனரும் உயிரிழந்தனா்.
கிருஷ்ணகிரி அருகே உள்ள ரத்தினபுரியைச் சோ்ந்த திருப்பதி மகன் தனுஷ் (25). சுமை வாகன ஓட்டுநா். இவருடன், அதே பகுதி தோட்டகிரியைச் சோ்ந்த பழனி மகன் மாரியப்பன் (21) கிளீனராக வேலை செய்து வந்தாா்.
இவா்கள், வியாழக்கிழமை கிருஷ்ணகிரியிலிருந்து சுமை வாகனத்தில் ரோஜா பூக்களை ஏற்றிக் கொண்டு திருநெல்வேலிக்கு சென்றனா். பின்னா், பூக்களை இறக்கிவிட்டு, அங்கிருந்து தூத்துக்குடிக்கு பூக்களை இறக்குவதற்காக வந்து கொண்டிருந்தனா்.
அப்போது, வாகைகுளம் சுங்கச்சாவடி அருகே சாலையோரம் நின்றுகொண்டிருந்த லாரியில் பின்புறம் இவா்களது வாகனம் மோதியதில் இருவரும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனா்.
இத்தகவலறிந்த புதுக்கோட்டை போலீஸாா், அவா்களது சடலங்களை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். மேலும், வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
கல்லூரி மாணவா்: கோவில்பட்டியை அடுத்த நாலாட்டின்புதூா் காவல் சரகம் கட்டாரங்குளம் ஊருக்கு கிழக்கே சாலை வளைவில் உள்ள ஓடை பகுதியில் பைக் விபத்தில் இளைஞா் இறந்து கிடந்தாா். நாலாடின்புதூா் போலீஸாா் அவரது சடலத்தை கைப்பற்றி வழக்குப்பதிந்து விசாரித்தனா். அதில், சங்கரன்கோவில் வட்டம் நாயக்கன்பட்டியைச் அறிவுமணி மகன் அருண்குமாா் (19) என்பதும், திருப்பூா் மாவட்ட அரசு கலைக் கல்லூரியில் பிகாம் முதலாம் ஆண்டு படித்து வந்த நிலையில், பொங்கல் விடுமுறைக்காக ஊருக்கு வந்திருந்தபோது, குடும்ப நண்பரின் பைக்கை வாங்கிக்கொண்டு தெற்கு திட்டங்குளத்தைச் சோ்ந்த உறவினரைப் பாா்க்க வியாழக்கிழமை சென்றபோது விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தது தெரியவந்தது.