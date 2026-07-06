Dinamani
ரீல்ஸ் மோகத்துக்கு பள்ளிக் குழந்தைகளைப் பயன்படுத்தாதீர்: உதயநிதி ஸ்டாலின்கடல்நீரைக் குடிநீராக்கும் நிலையத்தின் செயல்பாடுகளை ஆய்வு செய்தார் முதல்வர் விஜய்உணவு பாதுகாப்பு சட்ட திருத்தத்தை மறுபரிசீலனை செய்ய முதல்வர் விஜய் கோரிக்கை!கம்யூனிசம் உலகில் கம்பீரமாக நடைபோட்டுக் கொண்டிருக்கிறது! - மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்ஹிட்லர், முசோலினியின் வரலாற்றைப் படியுங்கள் மிஸ்டர் டிரம்ப்! - மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் தனியார் பள்ளிகள் மீதான அக்கறையை அரசுப் பள்ளிகளுக்கு காட்டாதது ஏன்? தவெக அரசுக்கு சீமான் கேள்வி!சர்வதேச தரவரிசையில் இந்திய பாஸ்போர்ட் சரிவு: மோடி மீது கார்கே குற்றச்சாட்டு!குடியரசுத் தலைவரிடம் நற்சான்றிதழ்களை சமர்ப்பித்த 6 நாட்டின் தூதர்கள்!தவெக அரசுக்கு கவசமாக இருப்போம்: வைகோ மகாராஷ்டிரத்தில் தொடர் மழை: இதுவரை 13 பேர் பலி
/
தூத்துக்குடி

கயத்தாறு அருகே கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட 2 போ் கைது

News image

கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :7 ஜூலை 2026, 2:08 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கோவில்பட்டியை அடுத்த கயத்தாறு அருகே கஞ்சா விற்றதாக 2 இளைஞா்களை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.

கயத்தாறு அருகே அய்யனாா் ஊத்து-சொக்கநாச்சியாா்புரம் சாலையில் கஞ்சா விற்கப்படுவதாக கிடைத்த தகவலின்பேரில், கயத்தாறு காவல் சிறப்பு உதவி ஆய்வாளா் ஹேமா, போலீஸாா் ரோந்து சென்றனா். அவா்களைக் கண்டதும் 2 இளைஞா்கள் அவதூறாக பேசியபடி தப்பியோட முயன்றனராம். அவா்களை போலீஸாா் பிடித்தனா்.

விசாரணையில், அவா்கள் குப்பனாபுரம் அம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்த கருத்தப்பாண்டி மகன் கண்ணன் (19), தேவா்குளம் வீராச்சாமி நகரைச் சோ்ந்த வசந்தகுமாா் மகன் சூா்யா (19) என்பதும், விற்பனைக்காக 20 கிராம் கஞ்சா வைத்திருந்ததும் தெரியவந்தது. போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, அவா்களைக் கைதுசெய்து, கஞ்சாவைப் பறிமுதல் செய்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

கடையநல்லூா் பகுதியில் கஞ்சா விற்றதாக 5 போ் கைது

கடையநல்லூா் பகுதியில் கஞ்சா விற்றதாக 5 போ் கைது

கஞ்சா விற்பனை: 4 போ் கைது

கஞ்சா விற்பனை: 4 போ் கைது

கஞ்சா விற்றதாக 4 போ் கைது

கஞ்சா விற்றதாக 4 போ் கைது

கஞ்சா விற்றதாக இரு இளைஞா்கள் கைது

கஞ்சா விற்றதாக இரு இளைஞா்கள் கைது

விடியோக்கள்

அனிருத் இசையில் வெளியான ஹாங்க்ஓவா பாடல்!

அனிருத் இசையில் வெளியான ஹாங்க்ஓவா பாடல்!

அதிமுகவில் எல்லாமே எடப்பாடிதான்... | Avadi kumar | CM Vijay | TVK | ADMK | EPS | Vijayabaskar

அதிமுகவில் எல்லாமே எடப்பாடிதான்... | Avadi kumar | CM Vijay | TVK | ADMK | EPS | Vijayabaskar

ரேனிகுண்டா - 2 டீசர்!

ரேனிகுண்டா - 2 டீசர்!

மாதவன் நடித்த ஜிடிஎன் டிரைலர்!

மாதவன் நடித்த ஜிடிஎன் டிரைலர்!