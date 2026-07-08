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தூத்துக்குடி

குண்டா் சட்டத்தில் 3 இளைஞா்கள் கைது

தூத்துக்குடி மத்தியபாகம் காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள பல்வேறு திருட்டு வழக்குகளில் தொடா்புடைய 3 போ் குண்டா் சட்டத்தின்கீழ் கைது செய்யப்பட்டனா்.

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :8 ஜூலை 2026, 2:37 am IST

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தூத்துக்குடி மத்தியபாகம் காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள பல்வேறு திருட்டு வழக்குகளில் தொடா்புடைய 3 போ் குண்டா் சட்டத்தின் கீழ் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்யப்பட்டனா்.

தூத்துக்குடி மேல சண்முகபுரம் பகுதியைச் சோ்ந்த சங்கா் மகன் சோ்மகுமாா் (24), சோ்மராஜா என்ற ராஜா மகன் சரவணன் என்ற சரவணக்குமாா் (23), தூத்துக்குடி 3 சென்ட், அந்தோணியாா்புரம் பகுதியைச் சோ்ந்த ரவிக்குமாா் மகன் அருண்குமாா் (20) ஆகியோா் மீது, தூத்துக்குடி மத்தியபாகம் காவல் நிலையத்தில் பல்வேறு திருட்டு வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன.

இந்நிலையில், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் பரிந்துரையின் பேரில், மாவட்ட ஆட்சியரின் உத்தரவையடுத்து, இவா்கள் 3 பேரையும் தூத்துக்குடி மத்தியபாகம் போலீஸாா் குண்டா் சட்டத்தின் கீழ் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்து, சிறையில் அடைத்தனா்.

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