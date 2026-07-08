கோவில்பட்டி- மந்தித்தோப்பு சாலையில் குண்டும் குழியுமாக உள்ள இடங்களில் மண்ணை கொட்டி தற்காலிகமாக சரிசெய்ய வந்த டிப்பா் லாரியை பொதுமக்கள் சிறைபிடித்து, சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.
கோவில்பட்டி -மந்தித்தோப்பு சாலையில் சேதமடைந்து குண்டும், குழியுமாக உள்ள பள்ளங்களை தற்காலிகமாக மண் கொண்டு நிரப்புவதற்காக நகராட்சி ஊழியா்கள் டிப்பா் லாரியில் மண்ணை கொண்டு வந்து சீரமைக்கும் பணியில் ஈடுபட முயன்றனா். தகவல் அறிந்ததும் தமிழ்நாடு வியாபாரிகள் சங்க பேரவை மாநிலக் குழு உறுப்பினா் தமிழரசன் தலைமையில் மந்தித்தோப்பு ரோடு வியாபாரிகள் சங்கச் செயலா் சந்திரகுமாா், மாா்க்சிஸ்ட் கட்சி தெய்வேந்திரன், முத்துராஜ், விசிக நகரச் செயலா் கருப்பசாமி, அப்பகுதி வியாபாரிகள், பொதுமக்கள் திரண்டு வந்து சாலையில் மண்ணை கொட்ட விடாமல் தடுத்து டிப்பா் லாரியை சிறைபிடித்தனா். தொடா்ந்து சாலையில் அமா்ந்து மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
தகவல் அறிந்ததும் கோவில்பட்டி மேற்கு காவல் ஆய்வாளா் நவநீதகிருஷ்ணன் தலைமையிலான போலீஸாா், நகராட்சி ஆணையா் சுகந்தி ஆகியோா் சம்பவ இடத்துக்குச் சென்று போராட்டக் குழுவினருடன் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா்.
அப்போது, ‘சேதமடைந்த சாலையில் மண்ணை கொட்டி தற்காலிகமாக சீரமைக்க வேண்டாம். திட்டமிட்டபடி புதிய சாலை அமைத்து, சாலை விரிவாக்கப் பணிகளையும் தொடங்க வேண்டும்’ என போராட்டக் குழுவினா் தெரிவித்தனா்.
இதற்கு அதிகாரிகள் பேட்ச் ஒா்கை நிறுத்திவிட்டு, மாவட்ட ஆட்சியரிடம் பேசி விரைவில் புதிய சாலை அமைக்கும் பணியையும், சாலை விரிவாக்கப் பணியையும் மேற்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளித்ததையடுத்து அவா்கள் சாலை மறியலை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனா். இதனால் அப்பகுதியில் சுமாா் ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
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