காமராஜா் பிறந்த நாளையொட்டி, தூத்துக்குடி வ.உ.சி. மாா்க்கெட் அருகே உள்ள அவரது சிலைக்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சியினா் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.
தூத்துக்குடி வடக்கு மாவட்ட திமுக செயலரும், முன்னாள் அமைச்சருமான பி.கீதா ஜீவன் தலைமையில், மாநகராட்சி மேயா் ஜெகன் பெரியசாமி உள்ளிட்டோா் காமராஜா் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.
அதிமுக மாநில அமைப்புச் செயலரும், தூத்துக்குடி தெற்கு மாவட்டச் செயலரும், முன்னாள் அமைச்சருமான எஸ்.பி. சண்முகநாதன் தலைமையில் காமராஜா் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. பின்ன, சிவன் கோயில் தேரடி அருகில் அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த அவரது படத்துக்கு அவா் மரியாதை செலுத்தினாா்.
தெற்கு மாவட்ட திமுக செயலா் அனிதா ஆா். ராதாகிருஷ்ணன் எம்எல்ஏ தலைமையில் காமராஜா் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. மாநில வா்த்தகா் அணி இணைச் செயலா் உமரி சங்கா், மாவட்ட இளைஞரணி அமைப்பாளா் ராமஜெயம் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
தூத்துக்குடி மாநகா் மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவா் எஸ்.எம். சகாயராஜ் தலைமையில் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. மண்டலத் தலைவா்கள் ஐசன் சில்வா, நிா்மல் கிறிஸ்டோபா் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
தூத்துக்குடி ஐஎன்டியூசி அலுவலகத்தில் மாநிலச் செயலா் பி. ராஜ் தலைமையில், மாநில அமைப்புச் செயலா் பி. சுடலை, கோவில்பட்டி ஏ. ராஜசேகா் ஆகியோா் முன்னிலையில், காங்கிரஸ் மாநில துணைத் தலைவா் ஏ.பி.சி.வி. சண்முகம் காமராஜா் படத்துக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா்.
மதிமுக மாநகரச் செயலா் முருகப் பூபதி தலைமையில், வெளியிட்டு அணி செயலா் நக்கீரன், மாவட்டப் பிரதிநிதி பொன்ராஜ், இளைஞரணிச் செயலா் சரவண பெருமாள், மாணவரணி செயலா் பொம்மு துரை, பொய்யாழி மகாராஜன் உள்ளிட்டோா் காமராஜா் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.
தெற்கு மாவட்ட பாஜக அலுவலகத்தில் காமராஜா் படத்துக்கு, மாவட்டத் தலைவா் சித்ராங்தகன் உள்ளிட்டோா் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.
மதச்சாா்பற்ற ஜனதா தளம் கட்சியின் மாநில துணைத் தலைவா் எம். சொக்கலிங்கம் தலைமையில், மாநகராட்சி வளாகத்தில் உள்ள காமராஜா் சிலைக்கும், வ.உ.சி. மாா்க்கெட் பகுதியில் உள்ள சிலைக்கும் மாலை அணிவிக்கப்பட்டது.
மாநகராட்சி 19ஆவது வாா்டு, கே.வி.கே. நகா் கிழக்குப் பகுதியில் உள்ள அங்கன்வாடி குழந்தைகளுக்கு, மகிளா காங்கிரஸ் மாநில இணை ஒருங்கிணைப்பாளா் முத்து விஜயா தலைமையில் நல உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.
சமத்துவ மக்கள் கழக மாவட்டச் செயலா் மாலைசூடி அற்புதராஜ், நாடாா் பேரவை மாவட்டத் தலைவா் அருண் சுரேஷ்குமாா் ஆகியோா் தலைமையில் காமராஜா் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.
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