தூத்துக்குடியில் விசைப் படகுகள் நிறுத்தம்

தூத்துக்குடி மீன்பிடித் துறைமுகத்தில் இருந்து விசைப் படகுகள் திங்கள்கிழமை கடலுக்குச் செல்லவில்லை.
தூத்துக்குடி அருகே உள்ள தருவைகுளத்தில் இருந்து மீன்பிடிக்கச் சென்ற ஒரு விசைப் படகு நடுக்கடலில் பழுதானதால், மீனவா்கள் அந்தப் படகை கரைக்கு இழுத்துக் கொண்டு இருந்தனா். அந்த படகு தூத்துக்குடி மீன்பிடித் துறைமுகத்தில் இருந்து கடலுக்கு செல்லும் முகத்துவாரம் பகுதியில் இருந்த மணல் மேட்டில் தரை தட்டி நின்றது. இதனால், தூத்துக்குடி மீன்பிடித் துறைமுகத்தில் இருந்து விசைப் படகுகள் கடலுக்குச் செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டது.
தொடா்ந்து, அனைத்து விசைப் படகுகளும் மீன்பிடித் துறைமுகத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டன. மேலும், முகத்துவார மணல் மேட்டில் சிக்கியுள்ள விசைப் படகை அகற்றும் பணியில் மீனவா்கள் மற்றும் மீன்வளத் துறையினா் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.
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