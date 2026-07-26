தூத்துக்குடியில் குறையாத மீன்கள் விலை

தூத்துக்குடி, திரேஸ்புரம் நாட்டுப்படகு மீன்பிடித் துறைமுகத்தில் மீன்களின் வரத்து அதிகமாக உள்ளபோதும், மீன்களின் விலை உயா்ந்தே காணப்பட்டது.
திரேஸ்புரத்திலிருந்து ஆழ்கடலுக்கு மீன் பிடிக்கச் சென்ற நாட்டுப்படகு மீனவா்கள் சனிக்கிழமை கரை திரும்பினா். அப்போது, மீன்களின் வரத்து அதிகமாகவே இருந்தது. எனினும், சனிக்கிழமை விடுமுறை நாள் என்பதால் மீன்களை வாங்க பொதுமக்களும், வியாபாரிகளும் குவிந்தனா். இதனால், மீன்களின் விலை கடந்த வாரங்களைப் போல் உயா்ந்தே காணப்பட்டது.
சீலா மீன் ஒரு கிலோ ரூ. 1,300 வரையும், விளை மீன் ரூ. 600 வரையும், பாறை மீன் ரூ. 550 வரையும், ஊழி மீன் ரூ. 350 வரையும், குருவளை மீன் ரூ. 400 வரையும், நண்டு ரூ. 600 வரையும் விற்பனையானது.
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