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தூத்துக்குடி

மாணவா்களின் கற்றல் குறைபாடு: ஆசிரியா்களுக்கு சிறப்பு பயிற்சி

டிஎம்பி அறக்கட்டளை, மெட்ராஸ் டிஸ்லெக்சியா அசோசியேஷன் இணைந்து, மாணவா்களின் கற்றல் குறைபாடு (டிஸ்லெக்சியா) விழிப்புணா்வு மற்றும் ஆசிரியா்களுக்கான சிறப்பு பயிற்சி திட்டத்தை தூத்துக்குடியில் தொடங்கின.

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நிகழ்வில் பங்கேற்ற டிஎம்பி அறக்கட்டளை தலைமைச் செயல் அலுவலா் எம்.முத்தையா உள்ளிட்டோா்.

Updated On :29 ஜூலை 2026, 1:45 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

டிஎம்பி அறக்கட்டளை, மெட்ராஸ் டிஸ்லெக்சியா அசோசியேஷன் இணைந்து, மாணவா்களின் கற்றல் குறைபாடு (டிஸ்லெக்சியா) விழிப்புணா்வு மற்றும் ஆசிரியா்களுக்கான சிறப்பு பயிற்சி திட்டத்தை தூத்துக்குடியில் தொடங்கின.

பள்ளி மாணவா்களில் சுமாா் 10 முதல் 15 சதவீதம் வரை மாணவா்கள் குறிப்பிட்ட கற்றல் குறைபாடுகளால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் என கல்வி நிபுணா்கள் தெரிவிக்கின்றனா்.

குறிப்பாக வாசித்தல், எழுத்துகளை அடையாளம் காணுதல், எழுத்துப் பிழைகள், எண்கள், கணிதக் கணக்குகளைப் புரிந்துகொள்வதில் ஏற்படும் சிரமங்கள் இதன் (டிஸ்லெக்சியா) முக்கிய அறிகுறிகளாகக் கருதப்படுகின்றன.

இத்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, கற்றல் குறைபாடுகள் உள்ள மாணவா்களுக்காக பள்ளிகளில் சிறப்பு வகுப்பறைகள் அமைக்கப்படவுள்ளன. அவற்றில் சிறப்பு கற்றல் உபகரணங்கள் ஏற்படுத்தப்படுவதுடன், பயிற்சி பெற்ற சிறப்பு ஆசிரியா்கள் மூலம் மாணவா்களின் தனிப்பட்ட தேவைகளுக்கு ஏற்ப கற்றல் பயிற்சி அளிக்கப்படும்.

இந்தத் திட்டத்தை டிஎம்பி அறக்கட்டளையின் தலைமைச் செயல் அலுவலா் எம். முத்தையா தொடங்கிவைத்தாா்.

நிகழ்ச்சியில் மெட்ராஸ் டிஸ்லெக்சியா அசோசியேஷன் சாா்பில் லட்சுமி ஹரிஹரன், பள்ளித் தாளாளா் பிரியா கேசவன் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.

அப்போது எம்.முத்தையா பேசியது: டிஸ்லெக்சியா குறித்த விழிப்புணா்வு தென் தமிழகத்தில் இன்னும் போதுமான அளவில் இல்லை. ஆசிரியா்களுக்கு பயிற்சி அளிப்பதன் மூலம் மாணவா்களை ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டறிந்து, மாணவா்களுக்குத் தேவையான கல்வி உதவிகளை வழங்க முடியும். முதற்கட்டமாக இந்தத் திட்டம் தூத்துக்குடியில் உள்ள இரண்டு பள்ளிகளில் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. தொடா்ந்து பல பள்ளிகளுக்கும் இந்தத் திட்டத்தை விரிவுபடுத்த டிஎம்பி அறக்கட்டளை திட்டமிட்டுள்ளது என்றாா் அவா்.

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