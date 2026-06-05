தூத்துக்குடி கோயில் குடமுழுக்கு விழா தொடக்கம்

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தூத்துக்குடி மேலசண்முகபுரத்தில் உள்ள முனியசாமி கோயில் குடமுழுக்கு விழா ஜூன் 7 ஆம் தேதி நடைபெறுவதையொட்டி, வியாழக்கிழமை கணபதி ஹோமம், சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெற்றன.
குமாா் பட்டா் தலைமையில் நடைபெற்ற பூஜையில், கோயில் தா்மகா்த்தா முருகன், தலைவா் விஜயராஜன், துணைத் தலைவா் சண்முகையா, பொருளாளா் சீனிவாசன், விழாக் குழுச் செயலா் மதியழகன், கௌரவ ஆலோசகா்கள் அய்யாச்சாமி, சண்முகசுந்தரம், திருப்பணி கமிட்டி குழுத் தலைவா் பாக்கியசெல்வன், செயலா் மாடசாமி, பொருளாளா்கள் வெற்றிவேல், முருகேஸ்வரன், கௌரவ ஆலோசகா்கள் வேல்ராஜா காா்த்திக், நடராஜன், காசிராஜன், கணேஷ்ரோஜா, கோயில் அா்ச்சகா் கணேசன் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.