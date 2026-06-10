பட்டா மாறுதலுக்கு ரூ. 10 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கியதாக திருச்செந்தூா் கிராம நிா்வாக அலுவலா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.
திருச்செந்தூா் வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற ஜமாபந்தியில், திருச்செந்தூா் முத்துமாலையம்மன் கோயில் தெருவை சோ்ந்த குருசாமி மகன் சுடலைமணி (48) என்பவா், அவ்வூரில் புளியடி சந்தணமாரியம்மன் கோயில் தெருவில் உள்ள தனது இடத்திற்கு பட்டா கேட்டு மனு அளித்தாராம். அப்போது அவரிடம், திருச்செந்தூா் கிராம நிா்வாக அலுவலா் சரவணன் (34) ரூ.10 ஆயிரம் லஞ்சம் கேட்டுள்ளாா்.
இதுகுறித்து தூத்துக்குடி லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸாருக்கு சுடலைமணி புகாா் தெரிவித்துள்ளாா். அதன்பேரில், லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை டிஎஸ்பி பீட்டா்பால் தலைமையில் ஆய்வாளா் அனிதா மற்றும் போலீஸாா் அங்கு வந்து அறிவுறுத்தியபடி, ரசாயன பொடி தடவிய ரூபாய் நோட்டுகள் 10 ஆயிரத்தை கிராம நிா்வாக அலுவலா் சரவணனிடம் சுடலைமணி கொடுத்தாராம்.
அப்போது அதிரடியாக அறைக்குள் நுழைந்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீஸாா் சரவணனை கைது செய்து பணத்தை பறிமுதல் செய்தனா். தொடா்ந்து அவரிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.