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தூத்துக்குடி

தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரியில் மாா்க்சிஸ்ட் ஆா்ப்பாட்டம்

சமையல் எரிவாயு உருளைக்கு மாலை அணிவித்து ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினா்.

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சமையல் எரிவாயு உருளைக்கு மாலை அணிவித்து ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினா்.

Updated On :20 ஜூன் 2026, 3:53 am IST

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பெட்ரோல், டீசல், சமையல் எரிவாயு உருளை விலை உயா்வைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும், நூறு நாள் வேலைத்திட்டத்தை சீா்குலைக்கக் கூடாது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பல்வேறு பகுதிகளில் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சாா்பில் வெள்ளிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

கோவில்பட்டி நாடாா் மேல்நிலைப் பள்ளி பேருந்து நிறுத்தம் அருகே நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்திற்கு, மாவட்டக் குழு உறுப்பினா் மணி தலைமை வகித்தாா். மாநில செயற்குழு உறுப்பினா் அா்ச்சுனன் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துகொண்டு, ஆா்ப்பாட்டத்தைத் தொடங்கி வைத்துப் பேசினாா்.

தொடா்ந்து, சமையல் எரிவாயு உருளைக்கு மாலை அணிவித்து கோஷங்களை எழுப்பினா்.

மாவட்டச் செயலா் ஆறுமுகம், மாவட்டக் குழு உறுப்பினா் கிருஷ்ணவேணி, ஒன்றியச் செயலா் தெய்வேந்திரன், இந்திய ஜனநாயக வாலிபா் சங்க மாவட்டச் செயலா் தினேஷ்குமாா், விவசாயிகள் சங்க மாவட்டத் துணைத் தலைவா் ராமசுப்பு உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

கோவில்பட்டி பயணியா் விடுதி முன் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்திற்கு, மாா்க்சிஸ்ட் நகா்மன்ற உறுப்பினா் ஜோதிபாசு தலைமை வகித்தாா். நகரச் செயலா் கே. சீனிவாசன் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்திப் பேசினாா்.

இந்திய ஜனநாயக வாலிபா் சங்க மாவட்டத் தலைவா் தினேஷ்குமாா், நகரக் குழு உறுப்பினா்கள் முருகன், ஜானகி, கதிா்வேல் உள்ளிட்ட பலா் கலந்துகொண்டு, கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கோஷமிட்டனா்.

கொல்லங்கோடு அருகே உள்ள நடைக்காவு வங்கி முன் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்திற்கு, மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா் பி. விஜய மோகனன் தலைமை வகித்தாா். வட்டாரக் குழு உறுப்பினா்கள் ஜி.எஸ். தீபா, பி. வின்சென்ட் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். அடைக்காகுழி வட்டாரச் செயலா் ரெஜி ஆா்ப்பாட்டத்தைத் தொடங்கி வைத்தாா்.

மாவட்டக் குழு உறுப்பினா் எஸ். மேரி ஸ்டெல்லா பாய், கொல்லங்கோடு வட்டாரச் செயலா் டி.எஸ். அஜித்குமாா் ஆகியோா் கோரிக்கைகளை விளக்கிப் பேசினாா். மெதுகும்மல் வட்டாரச் செயலா் கே. தங்கமணி ஆா்ப்பாட்டத்தை நிறைவு செய்து பேசினாா்.

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