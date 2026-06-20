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தூத்துக்குடி

கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டவா் கைது

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Updated On :21 ஜூன் 2026, 1:29 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கோவில்பட்டி அருகே உள்ள பாண்டவா்மங்கலத்தில் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டவரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

பாண்டவா்மங்கலத்தில் கஞ்சா விற்பனை நடைபெறுவதாக தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் அலுவலகத்திற்கு கிடைத்த தகவலின்பேரில், கோவில்பட்டி மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவு காவல் ஆய்வாளா் மீகா தலைமையிலான போலீஸாா் பாண்டவா்மங்கலம் ஊராட்சிக்குள்பட்ட பகுதிகளில் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டனா்.

அப்போது, ராஜீவ் நகரில் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட முருகேசனை (43) கைது செய்த போலீஸாா், அவரிடமிருந்த 1.5 கிலோ கஞ்சா, ரூ. 21,000 ரொக்கம் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனா். மேலும், வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

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