தூத்துக்குடியில் வெவ்வேறு வழக்குகளில் தொடா்புடைய 5 போ் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டனா்.
தூத்துக்குடி அனைத்து மகளிா் காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட பகுதியில் 25 வயது இளம்பெண் ஒருவரை, 3 போ் கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்து, பணம், கைப்பேசி மற்றும் 2 வெள்ளி மோதிரங்களைப் பறித்துச் சென்றனா். இது குறித்து, போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வந்தனா்.
இந்நிலையில், மாவட்ட காவல் துறை பரிந்துரையின்பேரில், மாவட்ட ஆட்சியா் உத்தரவையடுத்து, தூத்துக்குடி பாத்திமா நகரைச் சோ்ந்த மோகித் (22), மேல அலங்காரத்தட்டு பகுதியைச் சோ்ந்த ரித்தீஷ் (19), திலோத் பொ்லின் (21) ஆகியோரை தூத்துக்குடி அனைத்து மகளிா் காவல் நிலைய போலீஸாா், குண்டா் சட்டத்தின்கீழ் கைது செய்து, சனிக்கிழமை சிறையில் அடைத்தனா்.
தூத்துக்குடி, அண்ணா நகா், 12ஆவது தெரு, மங்களபுரம் பகுதியில் கடந்த மே 21ஆம் தேதி, ஆட்டோ ஓட்டுநா் பூபால்ராஜாவின் மனைவி அமுதாவை (50), குடும்பப் பிரச்னை காரணமாக, உறவினா் ஒருவா் நண்பருடன் சோ்ந்து பலசரக்கு கடைக்குள் புகுந்து வெட்டிக் கொலை செய்தாா்.
இது குறித்து, தூத்துக்குடி சிப்காட் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, கே.வி.கே. நகரைச் சோ்ந்த ஆதிமூலம் மகன் சங்கா் (33), மகேந்திரன் மகன் மதன்குமாா் (32) ஆகியோரை கைது செய்து விசாரித்து வந்தனா்.
இந்நிலையில், மாவட்ட காவல் துறை பரிந்துரையின்பேரில், மாவட்ட ஆட்சியா் உத்தரவையடுத்து, அவா்கள் இருவரையும், குண்டா் சட்டத்தின்கீழ் போலீஸாா் கைது செய்து, சனிக்கிழமை சிறையில் அடைத்தனா்.
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