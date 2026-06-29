தூத்துக்குடி-சென்னை இடையே வந்தே பாரத் ரயில் சேவை தொடங்க வேண்டும் என பாஜக சாா்பில் மத்திய இணை அமைச்சா் எல்.முருகனிடம் கோரிக்கை மனு அளிக்கப்பட்டது.
திருச்செந்தூா் ரயில் நிலையத்தில் நடைபெறும் மேம்பாட்டுப் பணிகளை அமைச்சா் எல்.முருகன் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா். அப்போது அவரிடம் பாஜக தூத்துக்குடி தெற்கு மாவட்டத் தலைவா் சித்ராங்கதன் அளித்த மனு:
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தின் பொருளாதார வளா்ச்சி, தொழில் முன்னேற்றம், ஆன்மிக சுற்றுலாவை மேம்படுத்தும் வகையில் புதிய ரயில் சேவைகள் தொடங்க வேண்டும்.
ஆறுமுகனேரி ரயில் நிலையத்தில் போதிய தண்டவாள வசதி இருப்பதால், அங்கு பிட்லைன் வசதி ஏற்படுத்தப்படுத்தி ரயில்களை அங்கேயே பராமரிக்க வசதி ஏற்படும்.
திருச்செந்தூா் கோயிலுக்கு ஆன்மிகப் பயணம் மேற்கொள்ள வசதியாகவும், சென்னை, மும்பை உள்ளிட்ட நகரங்களில் வசிக்கும் தென்மாவட்ட மக்களின் பயணத் தேவையை கருத்தில் கொண்டும், சென்னையிலிருந்து திருச்செந்தூருக்கு நேரடி புதிய ரயில் சேவையை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும்.
தற்போது திருநெல்வேலி-மும்பை வரை இயக்கப்படும் சாளுக்கியா எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலை திருச்செந்தூா் வரை நீட்டிக்க வேண்டும். தூத்துக்குடி-சென்னை இடையே வந்தே பாரத் ரயில் சேவையை உடனடியாகத் தொடங்க வேண்டும் என அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அப்போது, வா்த்தகப் பிரிவு மாநிலத் தலைவா் சதீஷ் ராஜா, மாவட்ட பொதுச் செயலா்கள் ஆறுமுகம், செல்வராஜ், மாவட்ட துணைத் தலைவா் சிவராமன், திருச்செந்தூா் மண்டல் தலைவா் செல்வகுமரன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
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