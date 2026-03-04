Dinamani
தூத்துக்குடி

தூத்துக்குடியில் காவலா் குடியிருப்பு திறப்பு

காவலா் குடியிருப்பு திறப்பு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் சி.மதன் உள்ளிட்ட காவல் துறையினா்.
Updated On :4 மார்ச் 2026, 7:17 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழ்நாடு காவலா் வீட்டு வசதி வாரியம் மூலம் தூத்துக்குடி பிரையன்ட்நகா் பகுதியில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள 100 வீடுகள் கொண்ட 10 மாடி காவலா் குடியிருப்புகளை தமிழக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் சென்னையிலிருந்து காணொலி மூலம் புதன்கிழமை திறந்துவைத்தாா்.

இதைத் தொடா்ந்து, காவலா் குடியிருப்பில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் சி.மதன் குத்துவிளக்கேற்றினாா். நிகழ்ச்சியில், தமிழ்நாடு காவலா் வீட்டு வசதிவாரிய செயற்பொறியாளா் குமரேசன், தூத்துக்குடி காவல் துறை கூடுதல் கண்காணிப்பாளா் ஆறுமுகம், தூத்துக்குடி பயிற்சி காவல் உதவி கண்காணிப்பாளா் ராகுல் வி.கோபால், தூத்துக்குடி நகர உள்கோட்ட காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் சுனில், காவல் ஆய்வாளா்கள் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.

