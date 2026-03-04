தமிழ்நாடு காவலா் வீட்டு வசதி வாரியம் மூலம் தூத்துக்குடி பிரையன்ட்நகா் பகுதியில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள 100 வீடுகள் கொண்ட 10 மாடி காவலா் குடியிருப்புகளை தமிழக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் சென்னையிலிருந்து காணொலி மூலம் புதன்கிழமை திறந்துவைத்தாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, காவலா் குடியிருப்பில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் சி.மதன் குத்துவிளக்கேற்றினாா். நிகழ்ச்சியில், தமிழ்நாடு காவலா் வீட்டு வசதிவாரிய செயற்பொறியாளா் குமரேசன், தூத்துக்குடி காவல் துறை கூடுதல் கண்காணிப்பாளா் ஆறுமுகம், தூத்துக்குடி பயிற்சி காவல் உதவி கண்காணிப்பாளா் ராகுல் வி.கோபால், தூத்துக்குடி நகர உள்கோட்ட காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் சுனில், காவல் ஆய்வாளா்கள் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
டிரெண்டிங்
தூத்துக்குடியில் அதிமுக மாநில வா்த்தகரணி அலுவலகம் திறப்பு
3 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம்
காவல் அதிகாரிகள், காவலா்களுக்கு எஸ்.பி. பாராட்டு
காவலா் கூட்டுத்திரள் கவாத்து நிறைவு
வீடியோக்கள்
BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...